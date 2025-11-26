Qui a le meilleur réseau mobile de Suisse? Ce classement répond
Swisscom est une nouvelle fois en tête devant Sunrise, tandis que Salt a réalisé un véritable bond en avant. Les trois opérateurs mobiles suisses ont de nouveau reçu la meilleure note, «exceptionnel», attribuée par le magazine spécialisé allemand Connect.
Pour la huitième fois consécutive, Swisscom a remporté le test, obtenant 983 points sur 1000 possibles. Cela représente une amélioration de six points pour le leader du secteur, qui a effacé la dégradation de l'année précédente, selon le rapport de test publié mercredi. L'année dernière, Swisscom avait perdu quatre points.
La concurrence n'est pas en reste
Sunrise a augmenté son score de deux points, atteignant 975 points, tandis que Salt a fait un bond de 20 points. Connect a qualifié cette amélioration d'impressionnante. Avec 972 points, Salt a considérablement réduit l'écart avec Sunrise.
La revue spécialisée a commenté que la concurrence sur le marché suisse évolue à un niveau très élevé. Le niveau de performance actuel est tel que, comme le montre un examen des différentes catégories de test, les différences se manifestent désormais uniquement par des écarts de quelques fragments de pourcentages.
