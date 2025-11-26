Swisscom reste numéro 1 en matière de connexion mobile en Suisse. Cependant, tous les opérateurs obtiennent de très bons résultats. Image: keystone

Qui a le meilleur réseau mobile de Suisse? Ce classement répond

Selon un test, les réseaux mobiles suisses, déjà d’un niveau très élevé, se sont encore améliorés. Swisscom est en tête du classement, Salt et Sunrise obtiennent de très bons résultats.

Plus de «Suisse»

Swisscom est une nouvelle fois en tête devant Sunrise, tandis que Salt a réalisé un véritable bond en avant. Les trois opérateurs mobiles suisses ont de nouveau reçu la meilleure note, «exceptionnel», attribuée par le magazine spécialisé allemand Connect.

«Swisscom triomphe en Suisse. Le leader du marché améliore son score de six points par rapport à l'année précédente, ce qui est remarquable. En outre, Swisscom affiche les parts les plus élevées en matière de déploiement de la 5G.»

Pour la huitième fois consécutive, Swisscom a remporté le test, obtenant 983 points sur 1000 possibles. Cela représente une amélioration de six points pour le leader du secteur, qui a effacé la dégradation de l'année précédente, selon le rapport de test publié mercredi. L'année dernière, Swisscom avait perdu quatre points.

La concurrence n'est pas en reste

Sunrise a augmenté son score de deux points, atteignant 975 points, tandis que Salt a fait un bond de 20 points. Connect a qualifié cette amélioration d'impressionnante. Avec 972 points, Salt a considérablement réduit l'écart avec Sunrise.

La revue spécialisée a commenté que la concurrence sur le marché suisse évolue à un niveau très élevé. Le niveau de performance actuel est tel que, comme le montre un examen des différentes catégories de test, les différences se manifestent désormais uniquement par des écarts de quelques fragments de pourcentages.

(adapt. ysc/awp)