Veronica Fusaro représentait la Suisse cette année. Image: keystone

Voici à quel point nos voisins ne nous soutiennent pas à l'Eurovision

Depuis 1975, les pays qui participent à l'Eurovision s'attribuent mutuellement des points. Nos graphiques interactifs montrent quels Etats nous soutiennent le plus - et le moins.

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Pour que la candidate suisse, Veronica Fusaro, éliminée jeudi soir, ait pu prétendre aller plus loin dans cet Eurovision en décrochant un excellent résultat, elle aurait eu besoin non seulement d'une performance de haute volée, mais aussi du plus grand soutien possible des autres pays participants.

Et c'est précisément là que le bât blesse: contrairement à de nombreux autres Etats, la Suisse ne dispose pas de supporters traditionnels. Ce qui peut en partie expliquer l'échec de la candidate helvète.

Une autre explication 👇 Commentaire La Suisse partait avec un gros désavantage à l'Eurovision

Même nos pays voisins ne nous soutiennent pas beaucoup. Depuis l'introduction du système des «Douze Points», en 1975, la Suisse a reçu en moyenne seulement 3,5 points des 12 points possibles de l'Allemagne. L'Italie et la France nous en attribuent encore moins, à savoir 3,31et 2,96. Les Autrichiens font légèrement mieux, nous accordant en moyenne 4,43 points.

Qui reçoit combien de points? Choisis un pays et une année, puis clique sur les drapeaux pour plus de détails. Le graphique montre la moyenne des points de toutes les évaluations (1975 à 2025, demi-finales et finales, votes du jury et du public) d’un pays à un autre. Points 0 6 12 Graphique: watson – Source: Datagraver

Notre voisin de l'Est fait donc partie de nos plus grands soutiens. Seuls l'ex-Yougoslavie et le Luxembourg nous ont mieux notés entre 1975 et 1992. La 4e et la 5e place sont occupées par les Pays-Bas et la Finlande, suivis par l'Albanie, le Danemark et l'Estonie. La France n'arrive qu'à la 28e place.

Les plus grands «amis» de l’Eurovision

D’autres pays ont des «amis» plus fidèles. L’Azerbaïdjan et la Turquie, par exemple, s'attribuent traditionnellement la note maximale de 12 points. La Grèce et Chypre, l'Espagne et Andorre, ou encore la Roumanie et la Moldavie entretiennent également de bonnes relations. Tout comme la Serbie et la Bosnie, ainsi que la Russie et l'Arménie.

Les liens sont moins forts, mais toujours notables, entre les pays nordiques tels que la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Islande. Par exemple, la Suède reçoit en moyenne 8,6 points du Danemark et 8,04 points de la Norvège. Les Finlandais, en revanche, sont plus avares: la Suède ne reçoit en moyenne que 6,49 points de la part de son voisin oriental, soit moins que de la part de l'Estonie et de l'Islande.

Et encore des «Zéro Points»

Là où il y a des amis, il y a aussi des ennemis. Ainsi, l’Azerbaïdjan n’a jusqu'à présent trouvé aucun intérêt aux prestations arméniennes. Sur les 31 évaluations passées, les Arméniens ont récolté des «Zéro Points» à chaque fois de leur voisin. Pas étonnant: après des guerres dans les années 1990 et en 2020, ainsi que la prise de contrôle de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabagh en 2023, l’atmosphère entre les deux pays reste glaciale.

La Macédoine du Nord semble elle aussi avoir peu d'amis. Avec 47 évaluations, cet Etat des Balkans n'a encore jamais reçu le moindre point de la part de la Belgique et de l'Espagne. Le Monténégro figure encore plus souvent – à savoir sept fois – dans le top 20 de la liste des «Zéro Points», avec au moins cinq évaluations. Outre ces deux pays, les petits Etats comme Saint-Marin ou Andorre ont généralement du mal. Ainsi, la Suisse n'a jamais attribué le moindre point à Andorre en cinq tentatives.

C'est la diaspora qui décide

Et quels sont, en moyenne, les pays que la Suisse note le mieux? Il s'agit traditionnellement de ceux qui comptent une importante diaspora chez nous. Avec une note moyenne de 6,72, la Serbie arrive en tête de liste. Mais cet amour n'est pas réciproque: en retour, les Serbes ne nous attribuent qu'une note moyenne de 2,52.

Outre la Serbie, nous nous montrons également plutôt généreux envers l'Albanie, l'Italie, le Portugal, la Bosnie et la Turquie. Viennent ensuite l'Irlande, Israël et enfin la Suède. Parmi nos pays voisins, c'est à l'Autriche que nous attribuons le moins de points; avec 2,96 points, elle se place juste derrière l'Allemagne (3,13) et la France (3,67).

Qui attribue combien de points ? Choisis un pays et une année, puis clique sur les drapeaux pour plus de détails. Le graphique montre la moyenne des points de toutes les évaluations (1975 à 2025, demi-finales et finales, votes du jury et du public) d’un pays à un autre. Points 0 6 12 Graphique: watson – Source: Datagraver

Bien sûr, le passé ne dit pas tout sur le présent. Avec une bonne dose de charme et une prestation extravagante, Veronica Fusaro pourrait bien encore remporter quelques points inattendus lors de la finale. Mais même cela ne suffira pas à briser certaines traditions.