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Le père du suspect de Winterthour s'exprime

Selon le père, son fils n'a «pas de petite amie, pas de travail, pas d'argent».
Selon le père, son fils n'a «pas de petite amie, pas de travail, pas d'argent».dr

Le père du suspect de Winterthour s'exprime

Le père de Nesip D., l'auteur présumé de l'attaque au couteau qui a fait trois blessés jeudi à la gare de Winterthour, rejette les accusations de terrorisme. Il affirme que son fils souffre de troubles psychiques, tout en reconnaissant des liens avec la mosquée An'Nur.
28.05.2026, 22:1728.05.2026, 22:17
Margaux Habert
Margaux Habert

Ce sont nos confrères de Blick qui ont réussi à joindre le père de l'auteur présumé de l'attaque au couteau, survenue jeudi à la gare de Winterthour. Un père qui refuse que son fils, Nesip D., soit qualifié de «terroriste».

«Mon fils n'est pas un terroriste, mais un malade psychique qui a besoin d'aide»

Jeudi en fin de journée, un homme a blessé trois personnes à l'arme blanche à la gare de Winterthour, à l'heure de pointe. Lors d'une conférence de presse organisée quelques heures plus tard, le conseiller d'Etat zurichois Mario Fehr a parlé à plusieurs reprises d'un «acte terroriste».

Le profil du suspect de Winterthour soulève des questions

Le père du suspect, actuellement en Turquie, explique avoir appris la nouvelle par les médias et par des proches. Il affirme également que son ex-femme et ses deux autres fils sont interrogés par les autorités.

Il reconnaît que son fils, qui n'a «pas de petite amie, pas de travail, pas d'argent», a fréquenté la mosquée An'Nur. Ce lieu de culte avait déjà fait parler de lui par le passé dans des affaires de radicalisation.

Selon le père, Nesip D. s'y est radicalisé, tout comme ses frères. L'homme assure avoir tenté de les mettre en garde. «Ces prêches ne correspondaient pas à ma vision de l'islam», explique-t-il à Blick.

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