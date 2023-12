Un Suisse de 62 ans tire sur une femme lors d'une dispute au Tessin

Les deux personnes impliquées habitent dans la région de Locarno. L'homme a été dénoncé notamment pour tentative d'homicide et infraction à la loi sur les armes. Le ministère public a ouvert une enquête. (chl/ats)

L'homme a fait usage d'un pistolet de petit calibre , ont indiqué dimanche la police cantonale tessinoise et le ministère public dans un communiqué. Les faits se sont produits peu avant minuit devant une maison du quartier de Moghegno.

«Un gars nerveux et spécial»: sur les lieux du double assassinat de Sion

Plus de «Suisse»

Un Suisse de 62 ans tire sur une femme autrichienne de 58 ans lors d'une dispute à Maggia, entraînant son arrestation pour tentative d'homicide et infraction à la loi sur les armes.

Les plus lus

499 gares de Suisse violent la loi

Dès 2024, la loi suisse est tenue d'assurer aux voyageurs handicapés la possibilité d'utiliser les transports publics de façon autonome. Or, cela ne sera pas le cas: les CFF et d'autres compagnies n'ont pas mis leurs infrastructures ou dispositifs à jour dans des centaines de gares. Dans le même temps, les personnes en fauteuil roulant sont plus nombreuses que jamais au Parlement.

Depuis le début, il est clair que toutes les gares et tous les arrêts de train en Suisse doivent être accessibles aux personnes handicapées. En effet, à partir de 2024, les voyageurs souffrant d'un handicap devront pouvoir utiliser les transports publics (TP) de manière autonome.