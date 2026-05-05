Séverine Chavrier, la directrice de la Comédie mise sur la touche. A droite, Philippe Juvet, le «patron» de Séverine Chavrier en tant que président de la Fondation d'art dramatique de Genève. image. keystone/watson

La crise continue à la Comédie de Genève: «C'est un passage en force»

L'élection, lundi, du bureau de la Fondation d'art dramatique (FAD), l'employeur de la directrice de la Comédie de Genève, Séverine Chavrier, mise sur la touche par la même FAD, ne passe pas auprès de ceux qui affirment qu'elle est victime d'une «cabale». Le nouveau de président de la fondation, Philippe Juvet, répond aux critiques dont il fait l'objet.

Plus de «Suisse»

Dans la guerre qui opposent les pro et les anti-Chavrier, du nom de la directrice de la Comédie de Genève mise sur la touche depuis novembre dernier, les seconds viennent de remporter une bataille. Dans cette affaire, d’ailleurs, il faudrait peut-être davantage parler des pro et des anti-Bertossa, Joëlle Bertossa, la ministre de la culture de la ville de Genève, qui passe pour être hostile à Séverine Chavrier.

Revenons à la bataille évoquée. Lundi soir, le conseil de la Fondation d’art dramatique de Genève (FAD), l'instance de surveillance de la Comédie, plus grande scène romande de théâtre, a renouvelé son bureau, son gouvernement.

Duo de choc battu

A cette occasion, le président ad intérim du bureau de la FAD, l’avocat Philippe Juvet, du parti du Centre, décrit comme un protégé de Joëlle Bertossa par le camp adverse, a été officiellement confirmé à ce poste, aux côtés d’Anahita Najjari, du MCG, qui occupera la vice-présidence. Le ticket qui incarnait le renouveau dans la crise de la Comédie, Natacha Buffets-Desfayes, PLR, et Nicole Valiquer Grecuccio, PS, deux élues du Grand Conseil genevois récemment entrées au conseil de la FAD, a donc été battu. Il partait a priori avec très peu de soutien dans le conseil de la FAD, une douzaine de membres votants représentant notamment les partis politiques et le SSRS, le Syndicat suisse romand du spectacle.

Si la cuisine politicienne joue son rôle dans la délicate affaire de la Comédie, il en va d’abord de l'honneur d’une femme, Séverine Chavrier, accusée de «management toxique» par des témoignages jusqu'ici anonymes et qui s’en défend. Un article du magazine français Télérama paru lundi, jour du renouvellement du bureau de la FAD, n'épargne pas la directrice de la Comédie.

Un rapport et deux audits sont attendus incessamment au sujet de la crise de la Comédie. On sait d’ores et déjà que le rapport, dû à la commission des arts et du spectacle (CARTS) du conseil municipal (législatif) de la ville de Genève, est plutôt favorable à Séverine Chavrier, écartée physiquement de son poste par la FAD tout en étant maintenue dans ses fonctions. La CARTS estime qu'elle est victime d'une «cabale».

«Passage en force»

Avant même l’élection hier soir du bureau de la FAD, le président de la CARTS, Christian Zaugg (Ensemble à gauche), et la rapporteuse du rapport, Michèle Roullet (PLR), s’étaient élevés contre ce renouvellement jugé hâtif.

«Pour nous, il s’agit d’un passage en force. Il n’est pas normal que le nouveau président de la FAD, Philippe Juvet, apparaisse comme juge et partie dans l’affaire dite Chavrier, alors qu’il est appelé à statuer sur son cas. La FAD est mouillée dans ce dossier.» Michèle Roullet, rapporteuse du rapport de la CARTS

De l'avis de Michèle Roullet, avant de reconstituer son bureau, la FAD aurait dû attendre la parution du rapport de la CARTS et des deux audits, celui de la Cour des comptes sur la gouvernance de la Comédie et celui sur le climat de travail à la Comédie commandé par la FAD à un cabinet extérieur.

Le comédien Daniel Wolf, qui fut pendant près de vingt ans le représentant du syndicat des comédiens, le SSRS, à la FAD, a été auditionné par la CARTS et par la Cour des comptes. Il affirme:

«L’élection du nouveau bureau de la FAD, alors que les rapports et audits n’ont pas été publiquement rendus, s’apparente à un déni de démocratie, à une forme de putsch» Daniel Wolf, ancien représentant syndical, comédien auditionné par la CARTS et la Cour des comptes

«Je n’ai aujourd’hui qu’une préoccupation»

Philippe Juvet, le nouveau président de la FAD, réfute les critiques le concernant, entre autres celle qui le décrit comme juge et partie. Il rappelle qu’à l’époque où Séverine Chavrier a été mise sur la touche, il était membre du conseil de la FAD mais pas encore de son organe exécutif, le bureau.

«Je n’ai aujourd’hui qu’une préoccupation, c’est de protéger cette institution qu’est la Comédie de Genève pour qu’elle continue à s’épanouir. Je suis sûr que cette préoccupation est commune à tous les membres de la FAD.» Philippe Juvet, le nouveau président de la FAD

A propos du rapport de la CARTS et des deux audits attendus, Philippe Juvet avertit:

«Nous avons traversé une période difficile, tous les intervenants dans cette affaire devraient prendre en compte les observations à venir du rapport et des audits» Philippe Juvet, le nouveau président de la FAD

150 personnes entendues

On apprend au passage que le cabinet chargé de mener l’audit RH sur le climat de travail à la Comédie sur mandat de la FAD «a entendu environ 150 personnes», indique Philippe Juvet. Lui-même affirme n’avoir pas pris connaissance encore du contenu de cet audit, terminé ou sur le point de l’être.