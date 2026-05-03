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Entrée gratuite pour découvrir la création Svatbata à Genève

Entrée gratuite pour découvrir la création Svatbata à Genève

Des danseurs dansent lors d&#039;une repetion publique du Ballet du Grand Theatre &quot;Entre reel et illusion theatrale (Kylian / Foniadakis), afin de marquer la reouverture du Grand Theatre, une jou ...
Le Ballet du Grand Théâtre de Genève offre l'opportunité de découvrir gratuitement l'une de ses créations (photo d'archives).Image: KEYSTONE
Le Ballet du Grand Théâtre de Genève convie gratuitement la population à la répétition générale de la création «Svatbata», du chorégraphe espagnol Marcos Morau, le 9 mai au BFM.
03.05.2026, 16:5203.05.2026, 16:52

Le Ballet du Grand Théâtre de Genève et le chorégraphe espagnol Marcos Morau convient le public à la répétition générale de la création mondiale «Svatbata». L'entrée sera libre et ouverte à tout le monde le 9 mai à 13 heures 30 au Bâtiment des Forces Motrices (BFM).

Avec «Svatbata» qui signifie mariage en bulgare, Marcos Morau poursuit sa réflexion sur les rites, déjà amorcée dans ses précédentes créations Sonoma, Hermana, Folkå et Totentanz.

S'inspirant de la Bulgarie, carrefour entre Orient et Occident, le chorégraphe souhaite convoquer, à travers cette nouvelle création, l'époque lointaine où l'on partageait plus volontiers les similitudes que les différences. Un travail qui fait écho à un présent où les individus tendent à mettre en exergue leurs identités et leurs singularités.

Un créateur reconnu

La première officielle est prévue le 19 mai. La répétition publique du 9 mai sera l'occasion d'entrevoir, en avant-première, la rencontre entre le langage chorégraphique singulier de Marcos Morau et les danseurs et danseuses d'exception du Ballet du Grand Théâtre de Genève.

Figure incontournable de la danse contemporaine, Marcos Morau a collaboré avec de nombreuses compagnies internationales et s'est produit dans des événements de référence tels que le Festival d'Avignon et la Biennale de Venise. Couronné du prix du Meilleur chorégraphe 2023 par le magazine Tanz, il est reconnu pour son esthétique surréaliste, mêlant images fortes, précision du mouvement et atmosphères rituelles. (btr/ats)

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