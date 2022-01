Malgré le Covid, le tourisme suisse a passé de très belles fêtes

Le retour des hôtes européens et la forte demande locale ont permis aux hébergements des régions de montagne de faire le plein durant les fêtes de Noël et Nouvel An.

Le nombre de nuitées devrait représenter la quasi-totalité de celles de 2019. Histoire de ravir les hôteliers et le tourisme suisse global.

Le nombre de nuitées a augmenté de 10 à 15%

Le nombre de nuitées devrait avoir augmenté de 10 à 15% par rapport à la même époque de 2020, grâce au retour des touristes étrangers, souligne Suisse Tourisme. «Cette augmentation est, certes, moins importante que celle espérée par la branche en novembre, mais représente tout de même près de 90% du niveau des nuitées atteint en 2019.»

En décembre 2019, le nombre de nuitées hôtelières avait atteint 2,85 millions d'unités, d'après l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Une préférence pour la montagne

Les hébergeurs, en particulier dans les régions de montagne, «font à nouveau état d'une clientèle suisse fidèle, nombreuse et du retour de touristes allemands, français, anglais et de toute l'Europe», assure l'organisme de promotion touristique. Le nombre de nuits a ainsi progressé de 13% dans ces zones, selon les premiers retours de la profession, alors qu'il a reculé de 13% dans les villes et les zones rurales.

Les villes et les campagnes ont aussi la cote

En revanche, l'arrivée de températures élevées, accompagnée de pluie, a visiblement pesé sur l'envie de réaliser une excursion d'une journée vers les sommets. Leur fréquentation a alors baissé de 7%. Les touristes se sont rabattus sur les villes et la campagne et ont fait grimper le pourcentage de 29 points.

La pandémie donne un peu de répit

Les mesures liées à la pandémie dans les pays voisins (pas d'entrée pour les touristes britanniques en France, restrictions importantes en Allemagne) sont en partie favorables au tourisme suisse. «Un certain optimisme est donc perceptible.»

Des listes d'attente de réservation

Les professionnels notent aussi «un comportement de réservation toujours très volatil, étroitement lié aux incertitudes épidémiologiques» et à la météo. Mais les annulations venant de l'étranger «peuvent en partie être compensées par des listes d'attente de réservations importantes d'hôtes suisses». (ats/myrt)