CFF: la ligne Fribourg-Lausanne est coupée ce lundi

Une collision entre un train et un véhicule a eu lieu ce matin sur la ligne ferroviaire Fribourg à Lausanne. La perturbation devrait durer jusqu'à 15h au moins. Par ici pour savoir comment rejoindre votre destination 👇

Les trains ne circulent plus entre Fribourg er Romont. Une collision entre un train et un véhicule a eu lieu ce matin sur la ligne ferroviaire Fribourg/Freiburg - Lausanne, entre Fribourg/Freiburg et Romont FR. En conséquence, le trafic ferroviaire est interrompu dans les deux sens jusqu'à 15h00 au moins.

Les lignes concernées

IC1

IR15

RE2

RE3

S20

S21

Tous les trains sont supprimés sur ce tronçon. Des bus de remplacement sont mis en place pour assurer le transport des voyageurs, mais des temps d'attente sont à prévoir.

Informations pour les voyageurs 👇

Entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Berne: Emprunter la liaison via Biel/Bienne.

Entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Bâle SBB: Emprunter la liaison via Biel/Bienne.

Entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Olten, Aarau, Zürich HB, Lucerne, Zofingen, Sursee: Emprunter la liaison via Biel/Bienne.

Entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Fribourg/Freiburg: Emprunter la liaison via Yverdon-les-Bains.

