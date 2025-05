Qui est JJ, l'austro-philippin qui a remporté l'Eurovision?

«Sur scène, chacun a sa place», estime le réservé JJ, alors que les personnes gays, lesbiennes et transgenres voient leurs droits régresser dans des pays qui ont quitté la compétition, régulièrement accusée d'être trop arc-en-ciel, comme la Hongrie. «Pas seulement la communauté LGBT+ mais tout le monde, car la musique est une langue unique que tout être humain peut parler et comprendre». Qu'elle soit pop, classique ou... non-binaire. (sbo/afp)

C'est de lui qu'il a hérité du goût pour le classique, Bach et Mozart en tête, alors que sa mère, originaire des Philippines et cuisinière, écoutait Céline Dion et Whitney Houston.

Du vaste répertoire des 68 précédentes éditions de l'Eurovision, L'oiseau et l'enfant de Marie Myriam, qui valut à la France sa dernière victoire en 1977, reste l'une de ses chansons favorites et il l'interprète avec bonheur en version originale.

Même si certains associent son morceau à celui de l'artiste suisse Nemo, vainqueur l'an dernier. Et que le classique a été entendu à l'Eurovision dès les années 1950 et s'est progressivement fondu dans d'autres styles avec des succès divers, le groupe italien Il Volo ayant réussi à se hisser en 2015 à la troisième place.

JJ a donc jeté son dévolu sur un mélange connu sous le nom de pop opératique, «une approche interdisciplinaire et transgressant les genres, qui enrichit la pensée et favorise les échanges créatifs» applaudit Andreas Mailath-Pokorny, le recteur de la très sérieuse école où le vainqueur étudie encore l'art lyrique.

Même s'il dit apprécier «le monde classique» qui fait rayonner l'Autriche au-delà de ses frontières et «où tout est très strict», JJ - Johannes Pietsch de son vrai nom - veut aussi pouvoir avoir la «liberté de se défouler» et «d'expérimenter».

On a classé les «Mission Impossible» du meilleur au pire des films

Les films Mission Impossible se suivent, mais ne se ressemblent pas. Alors oui, Tom Cruise saute, explose et survit à tout à chaque fois. Mais certains films ont ce petit truc en plus qui les rendent inoubliables. Alors, en attendant le prochain volet, The Final Reckoning, on a relevé notre propre mission tout aussi impossible: classer toute la saga, du meilleur au pire film.

Malgré nos méthodes très scientifiques pour évaluer les films, autant vous prévenir tout de suite: ce classement risque de faire débat. Entre les puristes qui ne jurent que par le suspense à l’ancienne et ceux qui regardent uniquement pour voir jusqu’où Tom Cruise est prêt à risquer sa vie pour cette franchise, chacun a son Mission: Impossible préféré.