Cet axe majeur du rail suisse sera fermé et évacué le 22 novembre

Le BLS organise un exercice géant de sauvetage dans le tunnel du Lötschberg: 1000 participants, 450 figurants et un faux incendie à bord d’un train.

Dans le tunnel du Lötschberg (archives). Image: KEYSTONE

L'entreprise de transport BLS organise le samedi 22 novembre un exercice de sauvetage de grande envergure dans le tunnel de base du Lötschberg. L'objectif de cet exercice, qui se déroulera en collaboration avec les polices bernoise et valaisanne, et de s'assurer du respect des procédures d'évacuation en cas d'urgence. Le tunnel sera fermé à la circulation des trains de 11 à 17 heures.

Le scénario de cet exercice est basé sur un incendie dans le bistrot de bord d’un train InterCity qui s’est immobilisé dans le tunnel de base du Lötschberg. Les forces d’intervention s’exercent à évacuer les voyageurs du train dans le tunnel et à les prendre en charge à Frutigen, à l'entrée bernoise de l'ouvrage.

Au total, environ 1000 personnes participent à l’exercice. Il s’agit notamment des forces d’intervention de BLS, des CFF, de la police, des pompiers, du service de sauvetage, de l’équipe de soin et de la protection civile, a précisé mercredi le BLS. Environ 450 bénévoles jouent le rôle de voyageurs.

Trafic perturbé

Pour le bon déroulement de l'exercice, le tunnel de base du Lötschberg sera fermé au trafic ferroviaire de 11 à 17 heures. Tous les trains seront déviés par la ligne de montagne. Le temps de trajet sera ainsi prolongé de 30 à 60 minutes, selon la liaison. Pour certaines liaisons, il faudra changer de train à Spiez.

L’exercice se déroulera conformément aux accords de prestations conclus avec les cantons de Berne et du Valais, qui prescrivent des exercices de sauvetage réguliers pour le tunnel de base du Lötschberg.

Ces exercices constituent la base pour l’octroi de l’autorisation d’exploitation du tunnel par l’Office fédéral des transports (OFT). Le dernier exercice de cette ampleur a eu lieu en mai 2013. (jah/ats)