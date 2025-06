«Ouvert à tous les défis», le Léman Express aura une nouvelle liaison. Keystone

La Suisse romande a une nouvelle ligne de train pour la France

Pierre Maudet et Nuria Gurrite ont annoncé la création d'une nouvelle liaison ferroviare entre l'aéroport de Genève et la ville frontalière d'Annemasse.

Une cérémonie officielle a eu lieu jeudi entre Genève et Annemasse (F) pour marquer les cinq ans et demi du Léman Express. Cette infrastructure ferroviaire, qui a changé les habitudes de mobilité de la région, continue de se développer avec l'ouverture en décembre d'une nouvelle ligne directe entre Genève Aéroport et Annemasse

Cette L7 fait de Genève Aéroport une gare du Léman Express. Dès décembre prochain, un train partira à 4h20 d'Annemasse pour rejoindre l'aéroport en une vingtaine de minutes sans passer par Cornavin. Un autre train fera le trajet inverse juste avant minuit.

Ces nouvelles liaisons visent les personnes qui travaillent près de l'aéroport et celles qui ont des vols matinaux ou tard le soir, a indiqué Mathieu Fleury, directeur général de Lémanis, la société qui coordonne l'exploitation du Léman Express. La ligne passe par le tunnel de Châtelaine, qui est jusqu'à présent réservé aux transports de marchandises. La L7 déploiera son plein potentiel à l'horizon 2030.

Ce n'est qu'un début, selon Pierre Maudet

Cette annonce a marqué la cérémonie officielle qui s'est tenue sur la voie 1 de la gare de Genève Aéroport où un convoi attendait les invités pour un voyage inaugural jusqu'à Annemasse. «L'offre crée la demande et surtout la demande rappelle qu'il faut adapter l'offre», a relevé Pierre Maudet, conseiller d'Etat genevois en charge des mobilités. Avant de poursuivre:

«L'exemple du Léman Express doit nourrir une vision politique. C'est une rampe de lancement pour la suite».

Et d'insister sur l'indispensable renforcement de la ligne entre Genève et Lausanne, sur l'amélioration de la ligne entre Genève et Lyon et sur la création de la nouvelle ligne souterraine entre le pied du Jura et le pied du Salève, une ambition cantonale à l'horizon 2045.

De son côté la conseillère d'Etat vaudoise en charge de la mobilité, Nuria Gorrite, s'est réjouie du succès du Léman Express comme «un symbole puissant de coopération transfrontalière»:

«Le Léman Express est l'incarnation d'une région qui choisit l'union plutôt que la division»

Elle plaide, comme Pierre Maudet, pour une nouvelle ligne Lausanne-Genève, un tronçon saturé toujours sous tension.

Succès au-delà des attentes pour le Léman Express

Il y a 5 ans et demi, en décembre 2019, 16 kilomètres de voies ferrées entre Genève-Cornavin et Annemasse étaient inaugurés. Ce tronçon en grande partie souterrain était le chaînon manquant pour la mise en service du RER genevois, appelé Léman Express.

Avec 45 gares desservies, le Léman Express est l'un des plus grands réseaux ferroviaires transfrontaliers d'Europe, rappellent ses responsables dans un communiqué. A son lancement, l'objectif était d'atteindre 50 000 voyageurs quotidiens au bout de quatre ans. Or le succès du RER a dépassé toutes les attentes.

Le seuil des 50 000 voyageurs quotidiens a été franchi au bout de deux ans. La barre des 80 000 passagers par jour a été atteinte, elle, l'automne dernier. En cinq ans, plus de 77 millions de passagers ont été transportés. La fréquentation moyenne quotidienne en semaine a augmenté de plus de 130% entre 2020 et 2024.

Ce succès se heurte toutefois aux retards dans les infrastructures d'accompagnement du Léman Express, notamment les parkings P+R. Ces lenteurs ont été révélées par un audit des cours des comptes de Genève, Vaud et de la région Auvergne-Rhône-Avergne en octobre 2023. «Une nouvelle dynamique a été instaurée depuis, mais cela avance encore trop lentement», selon Mathieu Fleury, qui quittera Lémanis en septembre prochain. La personne qui lui succédera n'a pas encore été désignée. (ats/hun)