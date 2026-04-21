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CFF: ces lacunes coûtent des milliards en Suisse

Un train CFF en direction de Renens est arrete ce lundi 16 fevrier 2026 a la gare de Lausanne. Suite a l&#039;incendie d&#039;une quarantaine de cables, le trafic ferroviaire est interrompu entre Laus ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Ces lacunes ferroviaires coûtent des milliards en Suisse

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) pointe des manquements dans la planification des projets ferroviaires. Des milliards sont en jeu.
20.04.2026, 23:0021.04.2026, 08:55

La planification financière à long terme des projets ferroviaires en Suisse laisse à désirer. Le Contrôle fédéral des finances (CDF) souligne des manquements en la matière, qui peuvent mener à des écarts de milliards de francs entre le début et la fin des processus.

L'Office fédéral des transports (OFT) doit améliorer sa gestion du Fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF), estime le CDF dans un rapport publié lundi. Les lacunes nuisent à la clarté «indispensable» pour l'administration et le Parlement, qui doivent pouvoir prendre des décisions fondées.

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Selon le CDF, les données ne sont pas établies de manière exhaustive, ce qui rend les prévisions peu fiables. Il recommande donc d'établir des données plus détaillées et mieux vérifiées.

Renforcer la transparence

Sur la question du renchérissement, le CDF a relevé des différences entre les projets de construction et ceux d'entretien. Il demande d'appliquer un taux cohérent pour tout.

Prenant position dans le rapport, l'OFT dit s'atteler déjà à renforcer la transparence et la traçabilité de la planification financière du FIF. (jzs/ats)

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