Tunnel de La Clusette: fin des travaux pour les mobilités douces

Après plusieurs années de chantier, le tunnel de La Clusette rouvrira le 19 avril.

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Tunnel de La Clusette Keystone

Les travaux de sécurisation et d’assainissement du tunnel de La Clusette, sur la route principale H10 au Val-de-Travers (NE), vont s'achever le 18 avril. Une journée de portes ouvertes aura lieu le lendemain juste avant la reprise du trafic. La galerie de fuite de l'ouvrage peut être utilisée par des piétons et des cyclistes, une première en Suisse.

Une fermeture totale du tunnel aura lieu depuis mardi et jusqu'au 18 avril pour réaliser les travaux de finition, a indiqué le canton de Neuchâtel. Le tunnel sera rouvert au trafic le 19 avril en fin d’après-midi, au terme de la journée de portes ouvertes.

Les travaux de sécurisation et d’assainissement du tunnel de La Clusette ont fait l’objet d’un crédit d’investissement de 39,1 millions de francs octroyé par le Grand Conseil en 2018. Le tunnel, inauguré en 1975 et qui a fêté ses 50 ans d’utilisation en 2025, n’avait pas connu de réels travaux de maintenance jusqu’à ce jour.

Pour que l’ouvrage soit conforme aux standards de sécurité actuels, une galerie de fuite parallèle au tunnel a été réalisée. Six galeries transversales raccordent le tunnel à la galerie de fuite, constituant ainsi des issues de secours en cas d’incident dans le tube principal, notamment un incendie.

La galerie de fuite peut être empruntée en tout temps par les piétons, et aussi par les cyclistes, mais dans le sens de la montée uniquement. Il s'agit d'une première en Suisse.

Panneaux photovoltaïques

«Le projet d’assainissement du tunnel a été analysé sous l’angle du développement durable, a précisé le canton. Outre la multifonctionnalité de la galerie de sécurité, le projet est exemplaire en matière de recyclage des matériaux, puisque près de 90% des roches extraites ont été réutilisées sur place, ou à proximité, pour la protection du village de Noiraigue contre les chutes de pierres.»

Des éco-bétons, à base de ciment consommant 30% d’énergie en moins pour sa fabrication, ont aussi été mis en place. La pose de panneaux photovoltaïques, sur les murs de soutènement de part et d’autre du tunnel, permettra de couvrir environ 90% de la consommation électrique des installations de l’ouvrage. (dal/ats)