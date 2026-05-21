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Voici les nouveautés du prochain horaire des CFF

Voici les nouveautés du prochain horaire des CFF

L'ex-régie fédérale dévoile son projet d'horaire 2027. Plusieurs nouveautés sont annoncées.
21.05.2026, 09:4621.05.2026, 09:52

Le prochain changement d'horaire aura lieu le 13 décembre 2026, annoncent, ce jeudi, les CFF dans un communiqué. Cette nouvelle mouture prévoit plusieurs améliorations, notamment en Suisse romande et pour les liaisons avec l'étranger.

Le projet sera mis en consultation du 22 mai au 9 juin prochains.

On fat le point
Suisse-ItalieSuisse-France et AllemagneTrains de nuitSuisse romandeChantiers

Suisse-Italie

  • Entre la Suisse et l'Italie, les voyageurs bénéficieront désormais de deux trains directs quotidiens entre Zurich et Venise dans chaque direction. Le train direct existant vers Lugano est prolongé jusqu’à Venise.
  • L’actuel train Bâle–Lucerne–Milan s’arrêtera désormais à Lugano. Dans le sens inverse, le train direct Milan–Bâle via Lucerne est maintenu.
  • Le train quotidien reliant Zurich à Florence ne circulera pour sa part plus que jusqu’à Bologne. Pendant la saison estivale, il circulera jusqu’à Rimini.
  • Le train Zurich–La Spezia via Gênes circulera tous les jours, mais la prolongation saisonnière vers Livourne le week-end est supprimée.
Les CFF veulent concurrencer l’avion sur ces liaisons vers l’étranger

Suisse-France et Allemagne

Entre la Suisse et la France, trois TGV circuleront quotidiennement dans chaque direction de Lausanne à Paris via Genève à partir du 5 avril 2027.

Une nouvelle offre TER de la SNCF verra également le jour entre Genève et Lyon à partir d’avril 2027. Ce nouveau train circulera 1 fois par jour et par direction en semaine et 2 fois par jour et par direction le week-end.

Ce nouveau train de nuit privé avance sans les CFF

Pour ce qui est de l'Allemagne, les CFF affirment que la ponctualité sera améliorée entre Zurich et Stuttgart.

Trains de nuit

Grâce à l'arrivée des Nightjet de nouvelle génération sur la ligne Zurich–Amsterdam, les voyageurs à destination de Hambourg et de Vienne bénéficieront d’un plus grand confort pour les trajets de nuit sur trois lignes dès le changement d'horaire.

Des trains nuit vont également être testés sur des liaisons internes à la Suisse. Les offres sur les lignes Berne–Olten–Zurich, Fribourg–Lausanne–Genève-Aéroport, Sion–Lausanne–Genève-Aéroport et Bienne–Lausanne, seront notamment maintenues.

Suisse romande

De nouvelles liaisons permettront de rejoindre la montagne depuis Genève-Aéroport le week-end. Un train reliera ainsi l’aéroport au Châble (VS) toutes les deux heures, et ce toute l’année.

Dans le canton de Vaud, la ville d'Orbe sera reliée à Renens grâce au raccordement au RER Vaud à Chavornay. Côté genevois, une seconde rame va renforcer plusieurs lignes du Léman Express.

Chantiers

Les CFF rappellent que de nombreux travaux de construction sont prévus en 2027. Ceux-ci pourront entraîner des modifications, des interruptions de tronçons et des augmentations de temps de trajet. (jzs)

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