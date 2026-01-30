Ici un conducteur de trottinette électrique à Genève. Keystone

Ces nouvelles règles ne vont pas plaire aux amateurs de trottinettes

Les conducteurs de trottinettes électriques n'ont aujourd'hui besoin ni de permis, ni de plaque d'immatriculation, ni de casque. La commission de la circulation du Conseil national demande davantage de règlementation.

Francesco Benini / ch media

Le Conseil fédéral s'était opposé à un durcissement des règles pour les trottinettes électriques. Mais des dispositions plus strictes vont tout de même entrer en vigueur.

Le gouvernement fédéral avait recommandé le rejet d'une motion du conseiller national vert'libéral, Matthias Jauslin (AG). La Commission des transports a toutefois décidé, par 16 voix contre 7, de donner suite à cette demande dans le cadre d'une motion de commission. Le texte sera donc bientôt soumis à la Chambre basse.

De quoi parle-t-on? Matthias Jauslin critique le comportement des conducteurs de trottinettes électriques, régulièrement pointés du doigt pour leur non-respect des règles de circulation. Il estime:

«Beaucoup d'entre eux sont imprudents. Ils roulent sur les passages piétons, sur les îlots, et ils ne savent pas bifurquer correctement.»

«Ils ignorent les règles»

Un tour de vis demandé face aux infractions

Lors des contrôles, les polices cantonales constatent que de nombreux usagers n'ont pas l'âge minimum requis de 14 ans (avec permis) ou de 16 ans. Et que certains véhicules roulent plus vite que les 25 km/h autorisés.

Toute personne de plus de 16 ans peut circuler en trottinette électrique sans papiers. La motion de la commission demande que tous les conducteurs doivent obtenir un permis à l'avenir. Autres mesures de renforcement exigées: l'obligation d'immatriculation. Idem pour le port du casque. Enfin, on ne devrait plus pouvoir embarquer d'autre personne.

Permis de conduire, port du casque, plaque d'immatriculation obligatoire, interdiction de passager: des mesures contraignantes. Matthias Jauslin les juge toutefois appropriées. Il plaide pour un reclassement de ces engins de la catégorie «cyclomoteurs légers» à celle des «cyclomoteurs rapides».

Matthias Jauslin, ici au Conseil national, à Berne. Image: Keystone

Vers une interdiction de modification et de tuning

Dans une prise de position publiée en novembre 2025, le Conseil fédéral estimait qu'une obligation d'immatriculation pour les trottinettes électriques «entraînerait une charge administrative supplémentaire pour les consommateurs, les cantons et le secteur automobile».

Le gouvernement a également souligné que la concrétisation des prescriptions relatives au tuning permettrait «d'éviter plus systématiquement les interventions non autorisées sur les composants liés à la vitesse et à la puissance». Il devrait ainsi être plus difficile d'augmenter illégalement les performances des engins.

Les scooters électriques (avec siège) et les trottinettes électriques (sans siège, en position debout) connaissent un succès particulièrement marqué en ville. Ils permettent de parcourir rapidement de courtes distances, de remonter facilement les files de voitures et d'éviter la recherche d'une place de parking.

Comptez entre 300 et 1500 francs pour une trottinette. Les scooters électriques sont, eux, disponibles à partir de 2500 francs; il existe néanmoins des modèles de luxe à 8000 francs. La commission compétente du National souhaite également que des dispositions plus strictes s'appliquent bientôt à ces véhicules. (trad. vz)