Les trains régionaux suisses sont de moins en moins ponctuels

Une enquête de l'office des transports à Berne démontre que les bus, trains et trams régionaux doivent mieux faire pour être à l'heure.

Le LEB, qui dessert la région de Lausanne. Keystone

La ponctualité a légèrement reculé, selon le rapport 2023 sur la mesure de la qualité dans le trafic régional de voyageurs publié par l’Office fédéral des transports (OFT). Par contre, la propreté et l’information à la clientèle ont continué de progresser.

Les enquêtes des clients-test montrent une nouvelle fois que la qualité est élevée sur les lignes régionales de train et de bus, indique l'OFT dans un communiqué lundi. Près de 1200 lignes de trains, trams et bus ont été auscultées dans toute la Suisse.

Voici les moyens de transports les moins ponctuels

La ponctualité des trains et des bus accuse toutefois une légère diminution, même si en moyenne suisse, environ 94,5% des trains régionaux sont arrivés à destination à l’heure l’an dernier, c’est-à-dire avec moins de trois minutes de retard par rapport à l’horaire (2022 : 95%):

Les trains desservant les agglomérations (RER/S-Bahn) et ceux assurant les liaisons en dehors des centres (campagne, montagne) sont les plus fiables ;

; Tandis que les trains directs / RegioExpress RE ont de nouveau reculé. S’agissant des bus, le nombre des trajets ponctuels est passé sous la barre des 90%.

Un point positif: la propreté

Concernant la propreté des trains et bus régionaux (absence de taches, poussière ou boue sur l’enveloppe ou à l’intérieur des véhicules) et la propreté aux arrêts (sol, poubelles, vitres des salles d’attente et des ascenseurs), les indicateurs sont en nette amélioration depuis 2020, même s’ils restent les moins bien notés.

La propreté à l’arrêt, principal point faible dans l’ensemble, a ainsi enregistré l’an passé la plus forte progression et seules deux entreprises ont réalisé un score insuffisant dans ce domaine (six en 2022).

De manière générale, les critères d’ordre dans les trains et les bus régionaux (absence de déchets ou de journaux abandonnés) et d’absence de dégâts (bon état des sièges, des poubelles, des toilettes) sont stables et obtiennent toujours les meilleures notes en 2023.

L’évolution positive s’est également confirmée en matière d’information à la clientèle. Cela vaut surtout pour les annonces du prochain arrêt dans les véhicules et pour l’affichage aux arrêts du plan du réseau des lignes. (ats/jch)