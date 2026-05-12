bien ensoleillé10°
DE | FR
burger
Suisse
Transports

Déraillement au Gothard: les CFF annoncent un changement

Verunglueckte Gueterwagons stehen am Unfallort im Gotthard Basistunnel bei Faido anlaesslich einer Medienfuehrung an der Unfallstelle am Mittwoch, 6. September 2023 in Faido im Kanton Tessin. (KEYSTON ...
Un train de marchandises avait déraillé au Gothard en août 2023, entraînant la fermeture partielle du tunnel.Image: KEYSTONE

Les CFF annoncent un changement après un déraillement au Gothard

Un système de détection a été installé cette semaine devant le tunnel ferroviaire. Un dispositif qui vise à éviter toute collision entre deux trains en cas de déraillement.
12.05.2026, 13:5212.05.2026, 13:52

Les voies d'accès au tunnel ferroviaire de base du Gothard sont désormais équipées de détecteurs de déraillement. Cette mesure fait suite au déraillement d'un train marchandise en août 2023, qui a entraîné la fermeture partielle du tunnel durant un an.

Le système de détection a été installé dans la nuit de dimanche à lundi à une dizaine d'emplacements, en amont des diagonales d'échange de voies. Ce tronçon est particulièrement sensible, car les trains y circulent à vive allure, alors même que des changements de voie y sont possibles grâce aux aiguilles «à grande vitesse», écrivent les CFF mardi.

Les CFF vont transformer la gare du Locle: trains supprimés

Cette mesure permet de lever la restriction de vitesse temporaire à 160 km/h imposée dans la zone des deux diagonales d’échange, en vigueur depuis septembre 2024. Cette limitation n'avait pas d'impact sur les voyageurs pour les correspondances vers le Tessin et la Suisse alémanique, mais elle a réduit les réserves sur temps de parcours, destinées notamment à la compensation des retards.

Une rupture de roue sur un wagon

Les détecteurs de déraillement sont les seuls dispositifs qui permettent de repérer avec fiabilité un déraillement au niveau de l’infrastructure, soulignent les CFF. Ils ont pour objectif d’éviter toute collision entre deux trains en cas de déraillement «très improbable», ajoute la compagnie ferroviaire.

Pour empêcher tout déraillement cependant, il faut améliorer la maintenance des wagons marchandises et modifier le droit en matière de responsabilité dans le domaine du fret ferroviaire, écrit-elle. Le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) avait établi que le déraillement du train de marchandises dans le tunnel de base était dû à une rupture de roue survenue sur un wagon.

Les CFF accélèrent leur projet de train vers Londres

Actuellement, en cas d’accident dû à une avarie sur un wagon, la responsabilité incombe à l’entreprise ferroviaire assurant le transport, et non au détenteur du wagon marchandises, qui néglige donc souvent son entretien. Selon les CFF, il faut donc modifier le droit en la matière.

La compagnie soutient les prescriptions édictées par l’Office fédéral des transports et s’engage pour une répartition équitable des risques dans le fret ferroviaire. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
2
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce siège auto pour enfants vendu en Suisse est dangereux
L'OFROU lance un rappel de produit concernant un pseudo-siège auto vendu en ligne. Celui-ci peut représenter un risque mortel en cas d'accident.
L'Office fédéral des routes (OFROU) met en garde contre un soi-disant siège auto pour enfants vendu dans des boutiques en ligne. S'il est utilisé, il existe un risque de blessures, voire de décès, en cas d'accident.
L’article