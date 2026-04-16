bien ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
Transports

Les CFF annoncent de nouveaux trains et de gros chantiers

Les CFF annoncent des des trains vers des destinations estivales européennes.
Les CFF proposent de nouveaux trains vers des destinations estivales européennes.Image: CFF

Les CFF annoncent de nouveaux trains et de gros chantiers

Des liaisons directes entre la Suisse et le sud de la France vont voir le jour cet été. Mais des travaux vont compliquer les voyages sur d'autres lignes, notamment à destination de Milan.
16.04.2026, 13:1316.04.2026, 13:13

Pour l'été, les CFF proposent une offre plus directe vers des destinations européennes comme Rimini, Aix-en-Provence ou Marseille, indique jeudi l'entreprise ferroviaire. Les voyageurs devront toutefois s'armer de patience, des travaux sont attendus.

Depuis jeudi et jusqu'au 2 novembre 2026, des TGV directs rejoindront, du jeudi au lundi, les villes françaises d'Avignon, Aix-en-Provence, Marseille. Ils circuleront quotidiennement du 27 juin au 23 août, notent les CFF dans un communiqué.

Les Romands sont exclus de cette offre pour un AG gratuit

Toutefois, entre le 27 juillet et le 16 août 2026, en raison de travaux à La Plaine (GE), les TGV partiront et arriveront uniquement jusqu'à et depuis Annemasse, où il faudra changer de train.

La liaison avec Milan de nouveau perturbée

Dès la fin mai et jusqu'au début octobre, un train direct reliera Zurich à Rimini en Italie. Comme les années passées, RFI, gestionnaire italien de l’infrastructure, réalisera des travaux sur l’axe du Simplon.

«Par conséquent, du 7 juin au 26 juillet 2026, les trains EuroCity entre Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Milan ne circuleront pas, ou pas en liaison directe», selon le communiqué. Du 26 juin au 27 juillet 2026, les trains RegioExpress entre Iselle di Trasquera et Domodossola seront en outre supprimés.

«Des bus de remplacement seront mis à disposition»
Les CFF

Interrogés par Keystone-ATS, les CFF rappellent que les périodes longs week-ends, jours fériés et départs/arrivées de vacances sont les périodes les plus prisées. «Il faut donc réserver à l'avance pour être sûre d'avoir une place et des prix avantageux». (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici le nouveau patron de l’Hôpital du Valais
Hugo Burgener prend les rênes de l'Hôpital du Valais, l'organisme qui regroupe les groupes hospitaliers du canton.
L'Hôpital du Valais a nommé mercredi son nouveau directeur: le docteur Hugo Burgener succédera au professeur Eric Bonvin dès le 1er janvier 2027. L'homme est actuellement à la tête du Centre hospitalier du Haut-Valais (SZO).
L’article