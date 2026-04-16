Les CFF proposent de nouveaux trains vers des destinations estivales européennes. Image: CFF

Les CFF annoncent de nouveaux trains et de gros chantiers

Des liaisons directes entre la Suisse et le sud de la France vont voir le jour cet été. Mais des travaux vont compliquer les voyages sur d'autres lignes, notamment à destination de Milan.

Plus de «Suisse»

Pour l'été, les CFF proposent une offre plus directe vers des destinations européennes comme Rimini, Aix-en-Provence ou Marseille, indique jeudi l'entreprise ferroviaire. Les voyageurs devront toutefois s'armer de patience, des travaux sont attendus.

Depuis jeudi et jusqu'au 2 novembre 2026, des TGV directs rejoindront, du jeudi au lundi, les villes françaises d'Avignon, Aix-en-Provence, Marseille. Ils circuleront quotidiennement du 27 juin au 23 août, notent les CFF dans un communiqué.

Toutefois, entre le 27 juillet et le 16 août 2026, en raison de travaux à La Plaine (GE), les TGV partiront et arriveront uniquement jusqu'à et depuis Annemasse, où il faudra changer de train.

La liaison avec Milan de nouveau perturbée

Dès la fin mai et jusqu'au début octobre, un train direct reliera Zurich à Rimini en Italie. Comme les années passées, RFI, gestionnaire italien de l’infrastructure, réalisera des travaux sur l’axe du Simplon.

«Par conséquent, du 7 juin au 26 juillet 2026, les trains EuroCity entre Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Milan ne circuleront pas, ou pas en liaison directe», selon le communiqué. Du 26 juin au 27 juillet 2026, les trains RegioExpress entre Iselle di Trasquera et Domodossola seront en outre supprimés.

«Des bus de remplacement seront mis à disposition» Les CFF

Interrogés par Keystone-ATS, les CFF rappellent que les périodes longs week-ends, jours fériés et départs/arrivées de vacances sont les périodes les plus prisées. «Il faut donc réserver à l'avance pour être sûre d'avoir une place et des prix avantageux». (jzs/ats)