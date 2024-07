Du point de vue des employeurs, les jeunes travailleurs n'ont pas nécessairement des exigences plus élevées que les travailleurs plus âgés. Image: Shutterstock

Voici ce que les jeunes suisses veulent vraiment au travail

Une nouvelle étude du marché du travail menée par AXA a examiné dans quelle mesure les exigences et les besoins de la jeune génération diffèrent de ceux des générations plus âgées. Les résultats sont surprenants.

Olivier Meier Suivez-moi

Plus de «Suisse»

On entend souvent que les générations Y et Z sont paresseuses, mais exigeantes au travail. Autrement dit, qu’elles souhaitent travailler peu tout en gagnant beaucoup.

Une nouvelle étude publiée par AXA Assurances sur le marché de l'emploi des PME a examiné dans quelle mesure ces préjugés à l'égard des jeunes générations étaient effectivement valables. Le résultat devrait en surprendre plus d'un.

A propos de l'étude Pour cette étude, l'institut de recherche Sotomo a interrogé 300 PME suisses (alémaniques et romandes) de cinq employés et plus. La collecte des données s'est déroulée entre le 5 et le 13 février 2024 via le panel d'entreprises d'AmPuls. L'étude à comparé les exigences et les besoins, selon l'employeur, entre la jeune génération et les générations plus âgées en matière de choix de métier.

La flexibilité pour lutter contre la pénurie

Tout d'abord, l'étude a constaté que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée reste un problème majeur pour les PME suisses en 2024. Plus de 40% ont indiqué que c'était là le plus grand défi. De nombreuses petites et moyennes entreprises ressentent le manque de main-d’œuvre qualifiée dans le comportement de leurs employés.



«La pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée modifie le rapport de force sur le marché du travail: les employés connaissent leur valeur et formulent des attentes supplémentaires à l'égard des futurs employeurs. Les PME doivent être capables de réagir si elles veulent pourvoir leurs postes vacants.» Michael Hermann, directeur de l'institut de recherche Sotomo.

C'est ce que font les PME selon l'étude, avec des solutions telles que l'offre d'une plus grande flexibilité dans le taux d'occupation et le temps de travail: environ la moitié de toutes les entreprises interrogées (48%) ont ainsi indiqué qu'elles proposeraient plus de postes à temps partiel en 2024 afin de pouvoir recruter suffisamment de collaborateurs. 47% offrent plus de flexibilité dans l'organisation, comme le travail à domicile ou le temps de travail basé sur la confiance.

Les collaborateurs de moins de 30 ans sont exigeants

Jusque-là, on pouvait s'y attendre. Mais l'étude montre aussi que le préjugé selon lequel c'est surtout la jeune génération qui accorde une grande importance à des choses comme l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et qui veut exclusivement le «beurre et l'argent du beurre» ne serait que partiellement vrai.

Une comparaison entre les générations montre que les jeunes travailleurs (moins de 30 ans) n’auraient pas des exigences plus élevées que les générations plus âgées (plus de 30 ans). Souvent, cette jeune génération en aurait même de plus modestes – c'est du moins ainsi que leurs employeurs les perçoivent.

Toutes les générations ont des exigences

Un tiers des employeurs interrogés ont déclaré que l'épanouissement personnel était plus important pour la jeune génération que pour la génération plus âgée. Cependant, 22% d'entre eux ont affirmé l’inverse.

«Dans la perception des employeurs, des exigences telles que l'épanouissement personnel et les possibilités de formation continue sont clairement attribuées à la jeune génération» AXA-Studie

L'étude montre aussi que les générations plus âgées auraient plus ou moins les mêmes exigences. Ainsi, selon les employeurs, un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée, des modèles de temps de travail flexibles ainsi que des hiérarchies horizontales auraient pratiquement la même importance pour les deux groupes d'âge.

Les plus âgés exigent un meilleur salaire et plus d'estime

Selon les PME, la différence la plus nette concerne le salaire comme facteur de décision. Les résultats montrent que les générations plus âgées accorderaient plus d'importance à la rémunération que les jeunes générations (50% contre 24%). Les travailleurs plus âgés attendraient donc une plus grande reconnaissance matérielle de leur travail que les générations Y et Z.

Selon les indications des PME, les aspects immatériels tels que l'estime (54% contre 15%), l'esprit d'équipe (46% contre 13%) et le savoir-vivre (34% contre 12%) seraient également plus souvent exigés par la génération plus âgée.

Contrairement à la perception collective, les résultats des PME interrogées montrent donc que les jeunes collaborateurs demanderaient moins de contrepartie pour leur engagement.

La jeune génération est moins performante et plus déloyale

L'étude confirme toutefois le cliché des «jeunes paresseux» sur un point. Les entreprises interrogées indiquent, en effet, que ce sont plutôt les jeunes qui en feraient le moins et qui se contenteraient de «faire le job». La jeune génération se montrerait donc moins responsable et moins disposée à fournir des prestations que ses collègues plus âgés.

«Les entreprises partagent le cliché courant selon lequel les jeunes travailleurs sont moins travailleurs que les plus âgés» Etude AXA

Il existe de grandes différences dans l'évaluation de la loyauté envers l'entreprise.

«Les sondages montrent que les jeunes collaborateurs sont plus rapidement prêts à changer de poste que leurs aînés. Cela se reflète également dans les résultats de l'enquête. Cependant, cette perception devrait être quelque peu relativisée, car les jeunes collaborateurs ont eu moins de temps pour prouver leur loyauté envers l'entreprise que les collaborateurs de longue date.» Michael Hermann, Directeur général de l'institut de recherche Sotomo.

Pour finir, l'enquête a voulu savoir si la jeune génération était plus sujette à des problèmes de santé mentale. Une majorité de PME (53%) ne constate aucune différence entre les groupes d'âge sur ce point. Les maladies psychiques auraient donc un impact sur la vie professionnelle indépendamment des générations.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich