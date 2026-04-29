Le projet «BedrettoLab» vise à obtenir des informations uniques sur la physique des tremblements de terre. Keystone

Ils ont provoqué des séismes au Gothard

Des chercheurs sont parvenus pour la première fois à déclencher des microséismes artificiels au Tessin. Les signaux obtenus sont «incroyables», s'enthousiasme le directeur du projet.

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Des chercheurs ont réussi pour la première fois à déclencher un tremblement de terre artificiel dans le massif du Gothard. La tentative s'est parfaitement déroulée, indique mercredi l'Université d'Aix-la-Chapelle (D), qui a participé à l'expérience.

Depuis plusieurs jours, les chercheurs qui travaillent au «BedrettoLab» ont injecté de l'eau à haute pression dans une zone de faille. Le but était de modifier, sous contrôle, la tension entre les roches et de provoquer ainsi des microséismes.

L'expérience a été couronnée de succès. Toute une série de petits tremblements ont été enregistrés. Ces minuscules séismes n'étaient pas perceptibles à la surface.

Les signaux obtenus sont «incroyables»

Des centaines de capteurs hypersensibles avaient été placés à proximité de la zone de rupture. Les signaux obtenus sont «incroyables», déclare le directeur du projet Florian Amann, de l'Université d'Aix-la-Chapelle. On possède maintenant des informations uniques sur la physique des tremblements de terre.

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH) a aussi participé à l'expérience. (jzs/ats)