Payer le parking avec Twint? Cela arrive de plus en plus souvent, notamment pour réaliser des économies. Image: sda

Berne a fait une erreur qui favorise Apple face à Twint

L'application Twint annonce un nouveau record d'utilisation. Elle n'avait jamais enregistré autant de transactions. Twint regrette toutefois que la Comco n'ait pas fait plus dans un litige avec Apple.

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

«Plus de la moitié de la population suisse utilise Twint» Twint

Ce mercredi, l'entreprise suisse se félicitait de son succès. Elle ne communique plus le nombre exact d'usagers, mais il y en aurait «bien plus de 5 millions». La progression a donc ralenti et, dix ans après le lancement, l'application semble avoir atteint tous ses potentiels utilisateurs.

Mais leur nombre ne révèle pas grand-chose à lui seul. On ne peut pas comparer une personne qui verse une fois par mois de l'argent de poche à ses enfants et une autre, qui twinte presque tous les jours à la caisse. C'est pourquoi le nombre de transactions ou leur fréquence importe davantage au moment de tirer un bilan:

«On a enregistré au total plus de 773 millions de transactions en 2024» Twint

Ce qui représente 31% de plus que l'année précédente. En 2024, 75% des paiements ont eu lieu dans le commerce, 25% entre des particuliers.



Progression dans les boutiques en ligne

«C'est dans les magasins que l'on constate la plus forte croissance», explique un porte-parole. Cela s'explique en partie par le widget sur smartphone qui simplifie l'opération, et par l'intégration de cartes de fidélité comme la Supercard de Coop et la Cumulus de Migros.

L'entreprise affirme également avoir «fortement progressé» en ce qui concerne le e-commerce. Digitec Galaxus confirme un attrait grandissant pour Twint dans les boutiques en ligne: «La part pour ce moyen de paiement a augmenté chez nous en 2024», explique un porte-parole. Une année auparavant, Twint représentait déjà plus d'un paiement sur trois chez Galaxus, alors qu'en 2018, ce chiffre n'atteignait que 13%.

Voici comment Twint est utilisé en Suisse

L'année dernière, 25% des transactions ont eu lieu entre amis ou au sein de la famille. Les transferts aux caisses des magasins, aux marchés à la ferme, sur des boutiques en ligne et autres, importantes pour Twint, ont représenté 75%. A titre de comparaison ce chiffre n'atteignait que 65% en 2022. La société ne touche une commission - entre 0,4 et 1,5% - que sur ces paiements commerciaux. Les frais, et pas seulement pour l'application, sont un sujet qui fâche.



De manière générale, on observe un usage toujours plus diversifié: en 2024 par exemple, les domaines de la mobilité et des transports publics ont comptabilisé environ 77 millions d'opérations. L'année dernière, les utilisateurs ont en outre récupéré environ «11 millions de francs parce qu'ils ont pu payer leur temps de stationnement à l'avance et à la minute près grâce à Twint».

Un autre élément souligne à quel point la population s'est emparée de l'outil: plus de 40 000 associations et organisations d'utilité publique l'utilisent, pour collecter des dons, les frais d'adhésion ou lors d'événements.



Apple crache dans la soupe

Mais il manque toujours une fonction pourtant réclamée de longue date par les clients: le paiement sans contact au terminal de caisse. L'an dernier et sous la pression de l'UE, Apple a dû ouvrir sa technologie NFC (réd: Near Field Communication) sur iPhone à d'autres applications pour du sans contact. Mais uniquement dans l'Espace économique européen (EEE), et donc pas en Suisse. Alors qu'en Norvège, l'application Vipps sert d'alternative à Apple Pay, en Suisse, il faut encore attendre. Car Apple continue de bloquer la NFC ici afin de protéger son outil de la concurrence. Ce à quoi Twint répond:

«Nous sommes d'avis que l'ouverture complète, égale et gratuite de l'interface NFC aux fournisseurs tiers en Suisse doit être au moins analogue à l'ouverture dans l'EEE, afin de permettre une concurrence équitable».

L'année passée, la Commission suisse de la concurrence (Comco) misait sur le fait qu'Apple appliquerait dans notre pays les mêmes règles que dans les autres pays européens. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent. «La Comco continue à espérer, mais elle ferait mieux de passer à l'offensive», demandait déjà la Stiftung für Konsumentenschutz (réd: l'équivalent alémanique de la FRC) en juillet dernier. Car:

«L'absence de concurrence entraîne une hausse des tarifs et donc des offres moins attrayantes pour la clientèle» Stiftung für Konsumentenschutz

Outre Twint et Apple, il faudrait, toujours selon l'organisation, d'autres prestataires d'envergure pour secouer le marché suisse.

Indépendance vis-à-vis des géants de la tech

Twint affirme «offrir à la Suisse une certaine indépendance vis-à-vis des groupes de paiement mondiaux et des géants de la technologie avec leurs "wallets"». L'application est effectivement parvenue à s'imposer jusqu'à présent face aux groupes étrangers. Même s'ils ont gagné un peu de terrain.



Twint reste leader dans son domaine. Mais selon le Swiss Payment Monitor 2024 des hautes écoles de la ZHAW et de l'Université de Saint-Gall, il perd des parts de marché au profit des grands noms de la tech. Il n'en demeure pas moins que la Suisse dispose de sa propre solution de paiement mobile, ce que des nations bien plus étendues n'ont pas réussi à faire. En Allemagne, ce sont des groupes américains comme PayPal, Apple ou Google qui se disputent le marché.

A l'inverse, Twint a fait son trou en Suisse. 81% des magasins physiques la proposent, et 84% des enseignes en ligne.



Inconvénient majeur ou mineur, c'est selon: le service n'est disponible que sur le territoire.

«Nous nous focalisons pour l'heure sur l'extension du système en Suisse - où il reste encore beaucoup de potentiel». Twint

Il est en outre déjà possible de «payer avec Twint sur de nombreuses plateformes internationales comme Airbnb, Booking ou Zalando».



(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)