Vous avez perdu votre dentier ou du viagra? Uber les a retrouvés

Une pantoufle crocodile orpheline, une boîte de Viagra, un dentier (oui, vraiment) ou encore une bague Reine des neiges... Uber a dévoilé son classement 2025 des objets les plus étranges oubliés dans ses voitures suisses. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a aucune ligne éditoriale.

Chaque année, Uber ouvre la malle aux trésors de l’oubli pour notre plus grand plaisir – et un peu de malaise aussi, avouons-le. Dans la version 2025 de son Lost & Found Index, le service de VTC dresse la liste des objets les plus insolites abandonnés par ses passagers.

Et cette année, le grand gagnant est... une pantoufle crocodile. Une seule. Ce qui pose évidemment plusieurs questions: où est l’autre? Dans quel état d’ébriété faut-il être pour ne pas remarquer qu’on marche avec un seul pied sur un truc mou et l’autre sur le bitume? Et que faisait-on dehors en pantoufles? Si la personne se reconnaît, qu’elle nous contacte.

Mais la pantoufle esseulée n’est que la pointe de l'iceberg. Le top 10 des objets perdus cette année en Suisse est une véritable plongée dans l’absurde et la poésie du quotidien. Dans le désordre: une boîte de Viagra (une urgence, on imagine), une bague de la Reine des neiges, un dentier avec une dent dedans, ou encore une machine à priser (ne me demandez pas ce que c’est).

Plus absurde encore: un petit caddie de courses, une tringle à rideaux ou encore une table en bois. Comment oublie-t-on une table en bois dans un Uber...?

Et la capitale de la distraction est…

En 2025, Zurich décroche la médaille d’or des passagers les plus distraits. On imagine bien le jeune cadre dynamique après son afterwork «schnitzel-synergie» qui oublie ses grillz sur la banquette arrière. Car oui, des grillz ont été retrouvés. Pour les non-initiés, ce sont ces bijoux pour dents très prisés par les rappeurs US. On aimerait tellement connaître l’histoire derrière cet oubli.

Et le top 10?

Zurich Genève Lausanne Bâle Zoug Winterthour Berne Lugano Saint-Gall Fribourg

Soulignons au passage que de multiples vêtements d’hiver ont été retrouvés, comme des bonnets, gants ou écharpes, des parapluies, mais aussi plusieurs montres Rolex. Preuve que «le classement est résolument suisse», comme le relève l’entreprise dans son communiqué.

Les classiques ne meurent jamais

Si le top insolite fait sourire, le classement des objets les plus fréquemment oubliés est, lui, tristement banal. Téléphones, clés, sacs, lunettes, passeports… la base.

Mention spéciale aux trottinettes électriques oubliées. Oui, ENTIÈRES. On ne parle pas d’une roue ou d’un guidon, mais bien d’une trottinette complète. Est-ce qu’un passager est vraiment monté dans une Toyota Prius avec un deux-roues sous le bras, l’a posé tranquillement, et est descendu sans? On ne jugera pas. Mais là encore, on aimerait que cette personne nous explique.

En tout cas, la prochaine fois que vous descendrez d'un Uber, regardez bien autour de vous avant de claquer la portière. Téléphone? Porte-monnaie? Dignité? Grillz? Dentier crocodile? Mieux vaut vérifier deux fois. Sinon, ils risquent fort de finir dans le palmarès 2026. Et on ne vous laissera rien passer.