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Retour sur la votation de l’UDC contre l’immigration de masse en 2014

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Une affiche «L’excès nuit» est visible au bord d’une route près de Weinfelden (Suisse), le 10 février 2014, au lendemain du vote sur la limitation de l’immigration.Image: EPA

Retour sur la votation de l’UDC contre l’immigration de masse en 2014

En février 2014, l’initiative «Contre l’immigration de masse» de l’UDC est acceptée de justesse par 50,3% des votants, marquant une victoire politique majeure pour le parti.
19.04.2026, 14:0219.04.2026, 14:02

En 2014, le peuple acceptait l'initiative de l'UDC «Contre l'immigration de masse». Rappel des principaux chiffres:

Au soir du 9 février, l'initiative demandant la réintroduction de contingents d'étrangers, incluant l'asile, recueille 50,3% des voix et une majorité de 12 cantons et 5 demi-cantons.

A trois semaines de la votation, un sondage réalisé par l'institut gfs.bern prédit 55% de non. Selon un premier sondage publié le 29 décembre 2013 par Isopublic, le texte ne récolte même que 36% d'avis favorables, contre 53,5% de «non».

Le sujet mobilise comme jamais: la participation atteint 55,8%, une valeur jamais atteinte depuis 2005 (accords de Schengen/Dublin).

«L'UDC est une Ferrari, le PS est une Opel»

Le contenu de l'initiative est inscrit dans la Constitution comme le nouvel article 121a qui stipule que «la Suisse gère de manière autonome l'immigration des étrangers».

En décembre 2016, l'Assemblée fédérale adopte la loi d'application de l'article 121a. Le dispositif prévoyant une préférence nationale à l'embauche entre en vigueur le 1er juillet 2018.

L'UDC enregistre une victoire historique. Mais depuis, le parti conservateur ne cesse de critiquer la mise en oeuvre, qui ne respecte pas, selon lui, la volonté du peuple. (tib/ats)

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