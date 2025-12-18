Cet élu UDC romand refuse l'argent de sa commune

Le débat budgétaire touchait à sa fin lorsque la déclaration d’un élu a changé le ton de la soirée au Conseil général de Vétroz (VS).

A Vétroz, commune valaisanne de près de 6600 habitants, un élu a décidé de siéger gratuitement pour la législature en cours, rapporte Le Nouvelliste.

Lundi soir, alors que le Conseil général se prononçait sur le budget 2026, Thierry Carey, élu UDC, a pris la parole en fin de séance, relatent nos confrères. Son message est clair:

«Chaque franc dépensé vient de nos administrés»

Thierry Carey, élu UDC à Vétroz. Image: watson/dr

Estimant nécessaire de montrer l’exemple dans un contexte financier délicat, il annonce renoncer «à toutes indemnités». Bon, mais ça fait combien tout ça? Environ 700 à 800 francs par an. «C’est symbolique», assume-t-il, sans chercher à entraîner ses collègues dans la même démarche.

Ce geste intervient alors que la commune fait face à un avenir budgétaire incertain. Lors de la séance, le président, Pierre-Michel Venetz, a alerté sur des finances «sous pression». Malgré cela, le budget 2026 a été accepté à l’unanimité, dans un climat largement consensuel.

Un départ qui fait mal

Dans le détail (et pour ceux qui ont lu jusqu'ici), le budget prévoit 29,4 millions de francs de charges pour 27,9 millions de revenus. Après amortissements, le compte de fonctionnement affiche un excédent de charges de 1,52 million. En cause notamment: le départ récent pour Zoug de l’un des plus gros contribuables de la commune. Résultat: les recettes issues des personnes morales devraient chuter de près de 2,7 millions par rapport à 2025.

La situation n’est toutefois pas jugée alarmante à court terme. La commune dispose d’une fortune nette de plus de 19 millions de francs, ainsi que d’une réserve budgétaire de 5 millions. Un «matelas» qui offre une marge de manœuvre, mais qui appelle à la prudence. (jah)