Le président de l'UDC sur le plateau de la RTS, dimanche soir.

L'UDC empoigne une «arme de paysans»

Seul contre tous, l'UDC se lance dans la bataille contre les Bilatérales III avec une hallebarde en guise de signe de ralliement. Mais d'où vient cette arme mythique, qui fut aussi un symbole fascisant dans les années 1930?

Plus de «Suisse»

Ce petit accessoire tout mignon pourrait devenir très tendance chez une partie des Suisses dans les prochains mois. Dimanche soir au 19h30 de Jennifer Covo, le président de l’UDC, le Schwytzois Marcel Dettling, un paysan père de trois enfants, arborait un pin’s en forme de hallebarde à la boutonnière. Le parti nationaliste veut faire de l’arme fétiche des confédérés contre les Habsbourg le symbole de l’opposition aux Bilatérales III.

Même destinée que la casquette?

En approuvant le paquet d’accords avec l’Union européenne, le reste des formations politiques fait le plus beau des cadeaux aux héritiers de Christoph Blocher: les voilà seuls à mener la mère des batailles face aux armées de Bruxelles.

La hallebarde aux couleurs du drapeau suisse sera-t-elle à l’UDC ce que la casquette rouge de Donald Trump est au camp MAGA? Le coordinateur romand du parti conservateur, Kevin Grangier, n’avait pas vu les choses sous cet angle, mais il ne dirait pas non, répond-il à watson. La hallebarde est ce bijou de la couronne helvétique sorti du musée pour les besoins de la cause.

«L'ancêtre du couteau suisse»

Kevin Grangier:

«La hallebarde est cette arme à trois têtes, lance, pic et lame, un peu l'ancêtre du couteau suisse, qui permit aux confédérés de l’emporter au 14e siècle sur les Autrichiens aux batailles de Morgarten, Sempach et Näfels. Sa déclinaison sous forme de pin’s témoigne de la volonté de l’UDC de faire appel à l’histoire fondatrice de la Suisse.» Kevin Grangier, coordinateur de l'UDC en Suisse romande

Les «juges étrangers» de 1291

Pour l’UDC, accepter les Bilatérales III reviendrait à confier les clés du pont levis aux «juges étrangers», en l’occurrence ceux de la Cour européenne de justice. Kevin Grangier tient à le rappeler:

«En 1291, le serment du Grütli était dirigé contre les juges étrangers, ces étrangers dont les Suisses, justement, ne voulaient plus comme arbitre de leurs propres affaires.» Kevin «Grangier», coordinateur de l'UDC en Suisse romande

«Une arme de paysans, redoutable»

Sur un plan militaire, «la hallebarde fut en usage sur les champs de bataille du 11e siècle, lorsqu’elle apparut sous sa forme la plus sommaire, au 16e siècle», rapporte le colonel Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la Revue militaire suisse.

«On ne saurait situer avec certitude son origine géographique, ce qui est sûr, c’est que c’est une arme germanique» Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la Revue militaire suisse.

Autre certitude:

«C’était une arme redoutable, d’un maniement qui fallait apprendre à maîtriser et qui permettait de porter des coups d’estoc et d'infliger des coupures à distance, grâce à sa longue lance de 4 à 5 mètres. Elle s’infiltrait dans les mêlées de militaires cuirassés, autrement dit, portant armures.» Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la Revue militaire suisse.

Courage et modestie

Pour être redoutable, «la hallebarde n’en était pas moins, à ses débuts, une arme rustique de paysans, facile à faire, dès lors qu’on savait fabriquer un marteau, une pioche ou une fourche», explique Alexandre Vautravers. Vers la fin, elle devint une arme d’apparat. Elle équipe toujours les gardes suisses du Vatican.

L’historien de la politique suisse Olivier Meuwly ne dit pas autre chose qu’Alexandre Vautravers, lorsqu’il présente la hallebarde «à la fois comme le symbole de la détermination des confédérés à se battre pour leur indépendance et comme le symbole de la modestie suisse».

«Elle fut cette arme faite avec les moyens du bord» Olivier Meuwly, historien de la politique suisse

Bref, la hallebarde incarnerait ce génie helvétique cultivé entre autres par l’UDC.

Le nom d'un média aux relents antisémites

Soit, mais en faisant son emblème contre les Bilatérales III, le parti blochérien prend-il un risque politique? La Hallebarde est le nom d’un «média satirique» aux relents antisémites et racistes.

«Elle est aussi le symbole utilisé par les mouvements frontistes et fascisants des années 1930 en Suisse» Olivier Meuwly, historien de la politique suisse

«A l’époque, ajoute Olivier Meuwly, le PAI, le Parti des paysans, artisans et indépendants, qui allait devenir l’UDC, condamnait d’ailleurs l’exploitation politique de l’image de la hallebarde par ces groupes frontistes.»

Pour l’historien de la politique suisse, «la hallebarde n’a plus aujourd’hui de connotation guerrière, elle est devenue un symbole». «Mais à force de jouer avec de tels symboles, difficile de ne pas apparaître, si l’on n’y prend garde, comme un parti extrémiste», estime Olivier Meuwly.

«Une attitude pas démocratique»

Kevin Grangier, l’homme de la liaison idéologique entre l’UDC alémanique et romande, ne pense pas que le recours au symbole de la hallebarde puisse «se retourner» contre son parti.

«Si certains en venaient à nous ranger parmi l’extrême droite antisémite et raciste, ce que l’UDC n’est bien sûr pas et condamne, cela montrerait surtout la volonté de nos adversaires de refuser le dialogue, ce qui n’est pas à proprement parler une attitude démocratique.» Kevin «Grangier», coordinateur de l'UDC en Suisse romande

La hallebarde est d’abord un symbole militaire. Elle figura longtemps sur l’emblème de l’état-major de l’armée et du service d’information du Département de la défense, rappelle le colonel Alexandre Vautravers. Avec son pin’s rouge marqué de la croix suisse, l’UDC entend lui donner un coup de jeune.