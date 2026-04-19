Les délégués ont décidé à l'unanimité de recommander de voter «oui» à l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions !» et à la réforme du service civil Keystone

Les Jeunes UDC reconduisent leur direction à l’unanimité

Réunis en assemblée à Zoug, les Jeunes UDC ont reconduit sans opposition leur président et leur direction, tout en fixant leurs positions pour les votations du 14 juin, notamment en faveur de l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!».

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Les Jeunes UDC Suisse ont réélu à l'unanimité samedi leur président Nils Fiechter (BE). Ils ont également reconduit les membres de la direction sortante, dont les deux vice-présidents Daniel Esfeld (VD) et Joël Stutz (AG).

Seul changement, le Vaudois Alessandro Ebrahimi remplace la Valaisanne Elvelida Xhafer en tant que membre de la direction du parti, annoncent les Jeunes UDC dimanche dans un communiqué.

Une centaine de délégués ont participé à l'assemblée samedi à Zoug. Ils ont aussi décidé à l'unanimité de recommander de voter «oui» à l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions !» et à la réforme du service civil, soumis en votation le 14 juin.

Nils Fiechter a appelé les délégués à se mobiliser «pour ce qui s’annonce comme la période la plus intense de l’histoire des Jeunes UDC». «Nous devons nous concentrer sur l’essentiel: pas de Suisse à 10 millions d’habitants, oui à l’initiative sur la neutralité, pas d’e-ID et pas de soumission à l’Union européenne !», a-t-il déclaré selon le communiqué. (tib/ats)