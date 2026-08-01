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Grütli 1er août: voici le costume traditionnel suisse

Die Trachtenleute aus der ganzen Schweit treffen auf dem Ruetli ein, anlaesslich der Bundesfeier auf dem Ruetli, welche im Zeichen von Kleiderwelten steht, am Samstag, 1. August 2026. (KEYSTONE/Urs Fl ...
Les personnes en costumes folkloriques venaient de toute la Suisse.Keystone

Voici à quoi ressemble un costume traditionnel suisse

Cette année célèbre également le centenaire de la Fédération nationale des costumes.
01.08.2026, 13:1701.08.2026, 15:00

Plusieurs centaines de personnes se sont rendues samedi matin au Grütli (UR) pour les festivités du 1er Août. Nombre d'entre elles portaient un costume traditionnel, car l'invité d'honneur est la Fédération nationale des costumes, qui fête son centenaire cette année.

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Déjà sur le bateau en provenance de Brunnen (SZ), la bonne humeur était de mise, de nombreux passagers dansant au son de la musique folklorique.

Die Trachtenleute aus der ganzen Schweit treffen auf dem Ruetli ein, anlaesslich der Bundesfeier auf dem Ruetli, welche im Zeichen von Kleiderwelten steht, am Samstag, 1. August 2026. (KEYSTONE/Urs Fl ...
La Fédération nationale des costumes fête son centenaire cette année.Keystone

Même si les costumes sont traditionnel, les gens qui les portent sont très divers, a déclaré à Keystone-ATS Anders Stockholm, président de la Société suisse d'utilité publique (SSUP) qui organise la manifestation.

Cette initiative de Blocher transforme le 1er août en champ de bataille

Le président de la Confédération Guy Parmelin prononcera un discours lors de la partie officielle samedi après-midi. (joe/ats)

Die Trachtenleute aus der ganzen Schweit treffen auf dem Ruetli ein, anlaesslich der Bundesfeier auf dem Ruetli, welche im Zeichen von Kleiderwelten steht, am Samstag, 1. August 2026. (KEYSTONE/Urs Fl ...
Des visiteurs étaient même vêtus de costumes traditionnels ukrainiens.Keystone
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