Comment les Suisses organisent leurs vacances pour 2026

Plus d&#039;une personne sur cinq a déjà réservé ses vacances en 2026 (image d&#039;illustration)
Les Suisses se montrent prévoyants en matière de vacances (image d'illustration).Image: Shutterstock

Voici comment les Suisses organisent leurs vacances pour 2026

Plus d'une personne sur cinq a déjà réservé ses vacances pour l'année prochaine. Un rapport décrit les dernières tendances.
17.12.2025, 14:3617.12.2025, 14:36

La population suisse se montre prévoyante lorsqu'il s'agit de réserver ses vacances. Plus d'une personne sur cinq a en effet déjà réservé pour 2026.

Plutôt que de longues vacances, les personnes interrogées privilégient plusieurs voyages: en moyenne, 2,16 voyages à l'étranger sont prévus par personne, après 1,86 voyage en 2025, selon les données compilés par l'agence de voyage DERTOUR. Une part de 15% prévoit même d'effectuer plus de quatre voyages au cours de l'année.

Les 8 destinations de vacances à éviter en 2026

Pour les vacances, ce sont les séjours en ville qui remportent le plus de succès, suivis par les vacances balnéaires. Les vacances actives arrivent en troisième position.

Disparité entre les générations

En matière de budget alloué aux vacances, de fortes disparités apparaissent entre les générations, les plus jeunes souhaitant dépenser plus que l'année précédente.

Ainsi, les personnes nées entre 1994 et 2010, soit la génération Z, et celles de la génération Y (1980-1993) sont respectivement 41% et 38% à souhaiter dépenser plus pour leurs vacances que lors de l'année précédente. Pour la génération X (1965-1979), elles ne sont plus que 25% et pour les baby-boomers (1946-1964) plus que 24%.

Meilleures stations de ski des Alpes: un défaut pénalise les Suisses

Concernant les vacances en hiver, 46% des sondés privilégient la Suisse, que ce soit pour le ski ou le bien-être. 20% sont attirés par le soleil et 12% souhaitent passer l'hiver à l'étranger, par exemple en Scandinavie. Les données sont basés sur les réponses d'un millier de personnes interrogées entre le 25 novembre et le 4 décembre 2025. (jzs/ats)

Ce voyage en Boeing a été une véritable angoisse
Video: watson
