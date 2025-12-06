On vous rassure, toutes les suggestions n'impliquent pas de braver la fraîcheur saisonnière. Image: Imago / Keystone / Shutterstock, montage watson

6 idées pour passer de superbes vacances d'hiver en Suisse

Alors que les Fêtes de fin d'année approchent et que la neige descend des monts pour arriver doucement en plaine, voici quelques idées d'activités et de destinations à faire pour passer un doux début d'hiver, sans quitter la Suisse.

La fin de l'année est déjà sur nous, comme nous le rappellent les premiers chocolats du calendrier de l'avent. Si voyager à l'étranger n'est usuellement pas de mise en cette période, à cause notamment des nombreuses célébrations de famille, l'envie de partir à l'aventure, elle, demeure pour beaucoup d'entre nous.

Si vous mourez d'envie de vous dégourdir les jambes, de proposer un week-end féérique à votre famille ou de vous sentir comme un touriste sans franchir de frontière, ne cherchez pas plus loin.

Patiner sur le lac de Joux et le lac Ter

La vallée de Joux, surtout en hiver et sous un gracile manteau de neige, est capable d'enchanter jusqu'aux esprits les plus taciturnes. Son lac, très connu pour sa beauté tout au long de l'année, l'est aussi pour sa capacité à geler chaque saison. La couche solide ainsi formée donne lieu à la création d'une patinoire géante, laquelle est fréquentée par de nombreux amateurs de glisse. Pas de panique cependant, il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez consulter la praticabilité du lac ici.

Si vous préférez les ambiances un peu plus tranquilles, vous serez heureux d'apprendre que le lac Ter, de bien plus modeste taille et qui borde la rive nord du lac de Joux, gèle lui aussi. Il peut faire l'objet d'une randonnée, en partant par exemple de la localité du Pont, et de sa magnifique statue de Pégase qui déploie, en saison hivernale, fièrement ses ailes au milieu des eaux transies.

Les pros du patinage apprécieront la superficie incomparable qu'offre le lac. Prêtez cependant attention aux indications sur place quant à la sécurité. Les règles sont consultables ici Image: Keystone

Faire un tour dans le GoldenPass

Plus précisément, on parlera ici du GoldenPass Express Winter, reliant Montreux à Interlaken, en passant par les Alpes bernoises. En l'espace de trois heures, vous verrez défiler les paysages qui font la renommée de la Suisse à travers le monde, et que l'on ne prend que trop rarement le temps d'admirer par soi-même.

Du reste, si vous n'avez jamais vu le lac de Thoune ou celui de Brienz, c'est l'occasion rêvée de leur rendre visite. En ce sens, marcher le long de la Seestrasse depuis Bönigen, à côté d'Interlaken, vous fera reconsidérer le fait de partir! Pour terminer la journée, pourquoi ne pas opter pour une conviviale fondue?

Le voyage de trois heures promet des panoramas enchanteurs. Image: Imago / Shutterstock

Visiter le Tessin en hiver

Curieusement, on ne pense à la région la plus australe de la Suisse qu'en période estivale. Pourtant, en hiver, le canton italophone n'a pas à rougir. Locarno, le lac Maggiore ou Lugano; les choix de destinations ne manquent pas. Si le ciel est débouché, la vue que permet d'admirer la montée en funiculaire sur le Monte San Salvatore vaut le détour.

Sur une note un peu plus insolite, vous pourriez vous rendre dans la commune de Campione d'Italia, l'exclave italienne en territoire suisse.

Il est vrai que l'on avait parlé de ne pas traverser de frontière en début d'article, mais avouez que la perspective d'aller à l'étranger sans quitter le pays laisse songeur.

Les rives du lac de Lugano, ici avec un petit air genevois. Image: Keystone

Se rendre à Zermatt et admirer le Cervin

Bien souvent, c'est précisément parce qu'un endroit est emblématique et connu de par le monde que l'on oublie, au moment de faire ses plans du week-end, de le considérer comme une option viable. Pourtant, on aurait tort de s'en priver.

Les amoureux de neige et de promenade en plein air pourront explorer la région à l'occasion d'une randonnée à ski ou en raquette. Pour les plus pantouflards, flâner entre les chalets zermattois et le long du canal de la Gornera, avec le pic du Cervin comme décor de fond aura tout d'un moment privilégié, entre montagnes et végétation.

Le Cervin a beau être l'un des monuments naturels les plus célèbres de Suisse, se trouver devant fait toujours quelque chose. Image: Shutterstock

Se prélasser dans les Bains de la Gruyère

La neige n'est pas encore tombée abondamment en plaine, mais ce n'est pas une raison pour repousser votre visite dans les plus célèbres bains thermaux du canton de Fribourg et, il faut le dire, possiblement de toute la Suisse romande.

Après une épopée de détente oscillant entre bains chauds intérieurs comme extérieurs, hammam et spa, une virée autour du charmant lac de Montsalvens, en passant par son barrage, vous mettra en appétit pour un bon repas dans un restaurant du coin.

Un coin de paradis en forme de cercle, encore plus épatant en hiver, sous les flocons. Image: Shutterstock

Explorer la région des Trois-Lacs

La région des Trois-Lacs, en été comme en hiver, a de quoi faire tourner la tête, et il serait difficile ici d'en dresser un complet tableau. Entre la cité médiévale de Morat, l'entrelacement de rues pentues de Neuchâtel, la vieille ville de Bienne et les paysages associant collines et plans d'eau, il y a l'embarras du choix.

Il va sans dire que le territoire recèle son lot d'espaces naturels, propices à pléthore d'activités sportives et ludiques, à faire entre amis ou en famille. Si vous êtes en manque d'inspiration, vous trouverez sur ce site internet bien des idées pour passer une journée, une soirée ou un séjour inoubliable.