Lindsey Vonn écrit un message poignant depuis l'hôpital

La skieuse américaine s'est exprimée pour la première fois depuis sa terrible chute dimanche aux JO, en publiant lundi soir un message sur les réseaux sociaux. Elle y révèle notamment qu'elle s'est fracturée le tibia.

La chute spectaculaire de Lindsey Vonn, dimanche lors de la descente olympique, a été jusqu'ici le plus triste événement des JO de Milan-Cortina. En quelques secondes, le rêve d'une nouvelle médaille pour l'Américaine (41 ans) s'est brisé.

Lindsey Vonn s'est fracturée le tibia lors de sa chute dimanche aux JO. image: Keystone

La skieuse de 41 ans s'est désormais exprimée publiquement pour la première fois en publiant un message sur les réseaux sociaux lundi soir.

«Hier (dimanche), mon rêve olympique ne s'est pas terminé comme je l'avais imaginé», écrit Vonn, «ce n'était pas une fin de conte de fées, c'était simplement la vie.» Elle explique avoir tout simplement choisi une trajectoire trop serrée, ce qui a provoqué l'accrochage de son bras droit dans une porte, entraînant la chute. L'Américaine tient à préciser que sa rupture du ligament croisé ou ses blessures antérieures «n'ont rien à voir avec mon accident».

La championne olympique de descente 2010, qui avait fait son retour en Coupe du monde fin 2024 après cinq ans et demi d'absence, avait essuyé des critiques pour avoir pris le départ de ces JO malgré une chute préalable à Crans-Montana, qui lui a causé une déchirure du ligament au genou gauche.

Lors de son accident à Cortina, elle a subi une fracture complexe du tibia qui nécessitera plusieurs interventions chirurgicales pour être traitée correctement. Malgré la douleur et bien qu'elle ait espéré une issue différente, Lindsey Vonn tente de philosopher:

«Même si la journée d'hier (dimanche) ne s'est pas terminée comme je l'avais espéré, et malgré la douleur physique intense qu'elle m'a causée, je n'ai aucun regret. Me tenir dans la porte de départ hier était une sensation incroyable que je n'oublierai jamais. Savoir que j'étais là, avec une chance de gagner, était une victoire en soi. Je savais aussi que la course était un risque. Cela a toujours été et sera toujours un sport incroyablement dangereux.»

Vonn n'a pas donné de détails sur son état psychologique actuel. De même, elle ne s'est pas prononcée sur son avenir. Auparavant, son père Alan Kildow s'était déjà manifesté. Il a déclaré à l'agence de presse AP:

«Elle a 41 ans et c'est la fin de sa carrière»

Il n'a pas précisé si sa fille avait déjà pris cette décision elle-même. Cependant, l'ancien skieur a été clair: «Il n'y aura plus de courses de ski pour Lindsey Vonn – du moins tant que j'aurai mon mot à dire.» Au vu de la gravité de la blessure, un retour de Vonn en Coupe du monde constituerait une immense surprise.

Lindsey Vonn avec son père Alan Kildow et ses frères et sœurs Karin et Reed en 2019. Image: imago

Depuis sa chute dimanche, Vonn a déjà été opérée à deux reprises, selon les informations de l'agence de presse italienne ANSA. Elle pourrait «rester encore quelques jours» à Trévise, a indiqué l'hôpital. Une porte-parole a précisé qu'elle ne pouvait pas donner de bulletin de santé actualisé, bien qu'elle aurait aimé partager plus d'informations. «La volonté de la patiente est la priorité absolue, nous devons donc nous en tenir à la ligne de conduite établie.»

Vonn est actuellement «protégée» dans sa chambre par des membres de l'équipe américaine. Son père Alan Kildow a également révélé que son frère et ses deux sœurs étaient à son chevet. «Elle a quelqu'un avec elle à tout moment – ou même plusieurs personnes. Nous resterons ici tant qu'elle y sera.»

Kildow n'a pas non plus donné de nouvelles précises sur son état de santé. Il a toutefois déclaré: «Elle connaît la douleur physique. Elle comprend la situation dans laquelle elle se trouve – et elle sait la gérer.» Selon lui, Lindsey Vonn gère la situation mieux qu'il ne l'aurait espéré:

«C'est une personne très, très forte. Je pense qu'elle s'en sort vraiment bien»

De son côté, la championne conclut sa publication de lundi soir sur les réseaux sociaux avec un message d'espoir et de courage – là encore plein de philosophie – adressé à toutes les personnes qui ont suivi sa carrière, de près ou de loin:

«Et comme dans le ski de compétition, nous prenons des risques dans la vie. Nous rêvons. Nous aimons. Nous sautons. Et parfois, nous tombons. Parfois, notre cœur est brisé. Parfois, nous ne réalisons pas les rêves que nous savons pouvoir réaliser. Mais c'est aussi cela la beauté de la vie: nous pouvons essayer. J'ai essayé. J'ai rêvé. J'ai sauté.

J'espère que si vous retenez quelque chose de mon parcours, c'est que vous aurez tous le courage d'oser grandement. La vie est trop courte pour ne pas tenter sa chance. Car le seul échec dans la vie, c'est de ne pas essayer. Je crois en vous, tout comme vous avez cru en moi.»

