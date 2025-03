Le Centre du Valais romand se cherche un nouveau président

Christophe Darbellay et le patron démissionnaire du Centre Claude Crittin, en février 2025. Keystone

Sur le point de quitter ses fonctions, le président du Centre du Valais romand Claude Crittin doit transmettre le témoin à son successeur lors du prochain congrès prévu le 27 mai. Il a annoncé la nouvelle lui-même lundi soir, à l'occasion d'un conseil de parti.

L'ancien président de Chamoson – toujours membre de l'exécutif local – n'aura passé que 14 mois à la tête du parti, lui qui avait succédé à Joachim Rausis en mars 2024. Estimant ne plus avoir suffisamment de disponibilité pour mener cette mission, l'élu communal a préféré mettre un terme à sa mission.

Un parti restructuré

Durant ce court laps de temps, Le Centre du Valais romand se sera renforcé tant à l'occasion des élections communales de l'automne 2024, que des cantonales du week-end dernier. Le parti a notamment engrangé deux sièges supplémentaires au Grand Conseil, dans les districts d'Hérens et de Monthey.



«Plusieurs chantiers majeurs ont également été menés à bien» Claude Crittin, dans un communiqué

«Le règlement financier du parti a été adopté et mis en oeuvre. L’organisation du Centre du Valais romand en arrondissements est désormais opérationnelle. Un nouveau comité avec un fonctionnement renouvelé s’est mis en place et un groupement économique, l’Agap, a rejoint le parti. Je suis fier d’avoir mené ces réformes à leur terme.»

Une commission de sélection pour trouver le successeur de Claude Crittin sera prochainement mise en place. «Elle aura pour mission de définir les compétences et le profil attendus pour la future direction du parti et sera pilotée par les vice-présidents Lysiane Tissières-Premand et Mathieu Giroud», précise le parti. (mbr/ats)