La catastrophe de Blatten fait le tour des médias internationaux

L'éboulement qui a englouti le village valaisan mercredi est évoqué partout dans le monde.

La situation à Blatten suscite un vif intérêt dans les médias internationaux. Les grandes chaînes de télévision allemandes et TF1 ont dépêché des envoyés spéciaux dans le Lötschental. Des images de la catastrophe sont visibles aux quatre coins du monde.

Un extrait du 13h de TF1 de jeudi

L’image de l’effondrement du glacier du Birch a fait progressivement le tour du monde depuis mercredi après-midi, et ce tant sur les réseaux sociaux qu’à la télévision ou sur les sites Internet.

Les médias allemands sont présents en masse. Les chaînes de télévision ARD, ZDF et RTL se sont rendues dans le Haut-Valais.

Les images de Blatten ont fait le tour des médias du monde, comme El Pais Vidéo: YouTube/EL PAÍS

France 2 a évoqué le drame haut-valaisan dès mercredi soir, y consacrant plus de 2 minutes dans son journal de 13h00 ce jeudi. TF1 en a fait de même avec un reportage maison. La BBC (Grande-Bretagne) et CNN (Etats-Unis) ont également parlé de l'effondrement du glacier du Birch.

Le New York Times a également évoqué la catastrophe

Du côté des médias écrits, le journal Bild, l’un des plus importants titres allemands, avait déjà dépêché un journaliste sur place la semaine dernière. Tous les grands journaux européens parlent du drame de Blatten dans leur édition du jour (Corriere della Sera, le Guardian, le Figaro, le Monde, et au-delà encore le New York Times).

Les photographies de la catastrophe sont également visibles loin à la ronde. On en retrouve dans diverses publications en Europe (Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Roumanie, Grande-Bretagne), mais également beaucoup plus loin comme au Brésil, aux Etats-Unis ou au Vietnam. (ats)