La dégustation de 48 kg sera animée par les maîtres chocolatiers Villars. Image: montage watson

Le chocolatier Villars veut marquer ses 125 ans avec un record

A l’occasion de ses 125 ans, Villars Maître Chocolatier, à Fribourg, tentera de battre le dimanche 15 mars le record du monde Guinness de la plus grande dégustation simultanée de chocolat. La performance réunira plus de 1000 personnes dans la salle St-Léonard.

L’événement affiche complet depuis plusieurs semaines, a indiqué l'entreprise fondée en 1901 à Fribourg. Y fabriquant toujours son chocolat, elle affirme cultiver un savoir-faire «exigeant», notamment autour d’une sélection «rigoureuse» des matières premières et d’un ingrédient «emblématique»: le lait des prairies suisses.

Pour marquer l'anniversaire, Villars a choisi de réunir celles et ceux qui font vivre la marque au quotidien, à savoir ses consommateurs, ses partenaires et ses collaborateurs. Un millier de passionnés, côte à côte, se retrouveront ainsi «pour un moment collectif et fédérateur», relève le communiqué.



Synchronisation

Le moment «synchronisé de dégustation» se déroulera le dimanche après-midi sous le contrôle officiel du «Guinness World Records». Pour que le record soit homologué, chaque étape devra suivre un protocole strict imposé par ce dernier, à commencer par la présence d’huissiers officiels et de témoins accrédités.

Au-delà, le record implique un comptage rigoureux des participants, une distribution simultanée de portions identiques de chocolat, une séquence de dégustation synchronisée et une captation vidéo intégrale servant de preuve auprès du Guiness World Records, a détaillé Villars dans son descriptif de l'événement.

La dégustation de 48 kg sera animée par les maîtres chocolatiers Villars. Au même instant, plus de 1000 participants dégusteront donc ensemble leurs chocolats. Cet acte constituera le «point culminant» de la tentative de record. Les convives pourront aussi goûter plusieurs chocolats de la nouvelle gamme anniversaire. (sda/ats)