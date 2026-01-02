Les faiseurs de secret sollicités pour soulager les brûlures

Depuis l'incendie d'un bar à Crans-Montana, les faiseurs de secret interviennent à tout-va. Familles et proches des victimes les appellent pour soulager les brûlures des blessés.

Vue du CHUV le 2 janvier 2026 Keystone

«Les appels sont arrivés assez rapidement» après l'annonce du drame, a raconté vendredi Georges Delaloye sur les ondes de Rhône FM.

«Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de personnes qui ont répondu présents suite à cet événement. Ça a été quasiment instantané» Georges Delaloye, faiseur de secrets

Selon lui, les guérisseurs «sont là tout le temps quand il y a des catastrophes ou des brûlures ou même d'autres choses. Et dès le matin, tout le monde a répondu», dit-il. Sur les réseaux sociaux également, «on a vu des numéros de téléphone qui apparaissaient: "je peux faire une prière, je peux aider"», ajoute le Valaisan, saluant une "solidarité énorme"».

Les faiseurs de secrets auraient la faculté, à travers la prière, de soulager les douleurs causées par des brûlures ou de stopper des hémorragies.

«On essaie de soulager les gens, de les apaiser dans leurs souffrances. Principalement ceux qui ont été touchés ou des parents. Même les hôpitaux ont la liste (des faiseurs de secret) et nous appellent» Georges Delaloye

«Soit ça se transmet dans la famille, soit un autre faiseur de secrets vous transmet la formule, la prière et surtout l'énergie qui permet de soigner», poursuit-il. Lui-même connaît 169 personnes dotées de ce pouvoir, «mais bien sûr il y en a beaucoup plus. Si vous allez dans le canton du Jura, il y en a quasiment à chaque rue». (ats)