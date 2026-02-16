Les services d'urgences sont à pied d'oeuvre à Goppenstein (VS). Image: DR

Un train déraille après une avalanche en Valais: des blessés redoutés

La police cantonale valaisanne craint des blessés après le déraillement d'un train à Goppenstein ce lundi matin. Le trafic ferroviaire est interrompu.

Plus de «Suisse»

Un train a déraillé vers 7h00 à Goppenstein (VS), dans le Lötschental. La police cantonale valaisanne a indiqué qu'il y a «probablement des blessés». Une avalanche en serait la cause.

La police cantonale valaisanne a communiqué sur le réseau social X peu après 7h45. Elle a également précisé qu'une intervention était en cours. Contactée à 8h15, elle a indiqué n'avoir pas plus d'informations sur les circonstances de l'incident ou le nombre de blessés pour l'instant. Un communiqué de presse doit être diffusé bientôt.

Sur leur site, les CFF écrivent que le trafic ferroviaire est interrompu entre la localité haut-valaisanne et Brig (VS). «Une avalanche en est la cause», précisent-ils encore. La restriction «dure au moins jusqu'à 16h00» et des retards et suppressions sont à prévoir.

Une autre avalanche jeudi dernier

Goppenstein se situe à la sortie du tunnel ferroviaire du Lötschberg. C'est le point de chargement et déchargement du transport automobile.

Jeudi dernier, une avalanche avait enseveli un tronçon de la route cantonale reliant la vallée du Lötschental à la plaine à la hauteur de Goppenstein. Le trafic routier et le transport automobile du Lötschberg avait été interrompu pendant plusieurs heures.

L'incident n'avait néanmoins fait aucun blessé ou dommage. Le danger d'avalanche est «fort» depuis plusieurs jours sur tout le territoire valaisan, avec un niveau atteignant 4 sur 5. (jzs/ats)