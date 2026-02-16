en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Valais, CFF: un train déraille à Goppenstein, des blessés

Déraillement d&#039;un train à Goppenstein
Les services d'urgences sont à pied d'oeuvre à Goppenstein (VS).Image: DR

Un train déraille après une avalanche en Valais: des blessés redoutés

La police cantonale valaisanne craint des blessés après le déraillement d'un train à Goppenstein ce lundi matin. Le trafic ferroviaire est interrompu.
16.02.2026, 10:0916.02.2026, 10:09

Un train a déraillé vers 7h00 à Goppenstein (VS), dans le Lötschental. La police cantonale valaisanne a indiqué qu'il y a «probablement des blessés». Une avalanche en serait la cause.

La police cantonale valaisanne a communiqué sur le réseau social X peu après 7h45. Elle a également précisé qu'une intervention était en cours. Contactée à 8h15, elle a indiqué n'avoir pas plus d'informations sur les circonstances de l'incident ou le nombre de blessés pour l'instant. Un communiqué de presse doit être diffusé bientôt.

Un «acte de vandalisme» paralyse le trafic ferroviaire en Romandie

Sur leur site, les CFF écrivent que le trafic ferroviaire est interrompu entre la localité haut-valaisanne et Brig (VS). «Une avalanche en est la cause», précisent-ils encore. La restriction «dure au moins jusqu'à 16h00» et des retards et suppressions sont à prévoir.

Une autre avalanche jeudi dernier

Goppenstein se situe à la sortie du tunnel ferroviaire du Lötschberg. C'est le point de chargement et déchargement du transport automobile.

Jeudi dernier, une avalanche avait enseveli un tronçon de la route cantonale reliant la vallée du Lötschental à la plaine à la hauteur de Goppenstein. Le trafic routier et le transport automobile du Lötschberg avait été interrompu pendant plusieurs heures.

Ce service va disparaître de tous les trains CFF

L'incident n'avait néanmoins fait aucun blessé ou dommage. Le danger d'avalanche est «fort» depuis plusieurs jours sur tout le territoire valaisan, avec un niveau atteignant 4 sur 5. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Même le Conseil fédéral alerte sur le risque russe dès 2028
A partir de 2028, l’Europe serait particulièrement vulnérable à une attaque russe au-delà de l’Ukraine. Et la Suisse n’échapperait pas à ce risque. À Berne, les autorités auraient identifié plusieurs scénarios possibles.
La déclaration de Kaja Kallas est presque passée inaperçue:
L’article