Keystone

Un «acte de vandalisme» paralyse le trafic ferroviaire en Romandie

Un engin pyrotechnique lancé d’un train de supporters a embrasé une quarantaine de câbles en gare de Lausanne. Le trafic ferroviaire est fortement perturbé dans toute la région.



Plus de «Suisse»

Début de semaine compliqué pour les pendulaires en Suisse romande. Le trafic ferroviaire est fortement perturbé depuis dimanche soir entre Lausanne et Prilly-Malley. Les CFF ont mis sur pied des alternatives de parcours, mais la restriction devrait durer au moins jusqu'à mardi matin.

A cause de cette perturbation, de nombreux trains circulant entre Lausanne et Genève, Bienne et Neuchâtel ont été supprimés.

L'«embrasement d’une quarantaine de câbles dans la gare de Lausanne» est à l'origine du dérangement. La cause de cet incident technique est, selon les premières investigations des CFF, due à un engin pyrotechnique lancé d’un train de supporters. L'ex-régie fédérale évoque des «actes de vandalisme». Lausanne a accueilli, dimanche en fin d'après-midi, le derby lémanique de Super League de football entre le Lausanne-Sport et le Servette FC (3-3).

Au vu des nombreux dégâts occasionnés par l'embrasement des câbles en gare de Lausanne, aucun train n'a pu circuler sur le tronçon depuis l'incident jusqu'à ce lundi matin.

Deux trains par heure

Contactés ce lundi matin à 06h30, les CFF affirment que «deux trains par heure et par direction» allaient désormais pouvoir circuler entre Lausanne et Renens. De plus, des bus de remplacement circulent également entre Lausanne, Prilly-Malley et Renens.

Pourtant, les CFF «déconseillent de voyager entre Lausanne et Renens au moins jusqu’à mardi matin», écrit encore l'ex-régie fédérale.

Andre Iafelice, porte-parole des CFF, a précisé l'ampleur des travaux que l'entreprise ferroviaire doit accomplir pour rétablir la circulation des trains sur le tronçon impacté par le problème technique:

«Le changement d'un câble nécessite à lui seul six à heures de travail. Or, il y a mille connexions à réparer» Andre Iafelice, porte-parole des CFF

«Les dégâts sont importants et les pronostics de rétablissement complet ne sont pas encore connus», précisent les CFF.

Sur son site internet, l'entreprise ferroviaire donne les indications suivantes: «Les lignes TGV, EC, IC1, IC5, IC51, IR, IR15, IR90, IR95, RE33, R1, R2, R3, R4, R8 et R9 sont concernées.

«Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Berne circulent via Bienne. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Bâle CFF circulent via Bienne. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Olten, Aarau, Zurich gare principale, Lucerne, Zofingue, Sursee circulent via Bienne. Les voyageurs entre Zurich gare principale, St-Gall, Olten et Lausanne circulent via Berne. Les voyageurs entre Bienne et Lausanne circulent via Berne. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges et Fribourg circulent via Yverdon-les-Bains. Les voyageurs entre Neuchâtel et Lausanne circulent via Fribourg», détaillent les CFF.

(ats/asi)