Le site de l'Etat du Valais victime d'une cyberattaque

«Désormais, le but est de remettre le plus rapidement possible notre site Internet en fonction, sans toutefois prendre de quelconques risques»

Pourquoi démolir des maisons est «très efficace pour créer du logement»

La démolition-reconstruction ne cesse de gagner en ampleur en Suisse. Cette méthode permet de créer jusqu'à 20 logements à partir d'un bâtiment démoli, mais entraîne également des conséquences négatives.



La pénurie de l'offre continue de dominer le marché suisse du logement. Alors que la demande est au plus haut et que l'activité de construction stagne, les zones à bâtir se font de plus en plus rares. En effet, la Loi sur l'aménagement du territoire, approuvée en 2013, a entraîné un gel des surfaces utilisables à l'échelle nationale.