Saint-Maurice (VS): Jean Scarcella renonce à son rôle d'abbé

Un groupe de travail indépendant a constaté des «dysfonctionnements importants» dans la gestion des abus sexuels au sein de l'abbaye au cours des dernières décennies. Un «nombre non négligeable» d'actes de violence sexuelle en tout genre commis entre 1950 et 2022 ont été révélés dans le rapport du groupe présenté la semaine dernière.

Jean Scarcella avait lui-même été mis en cause, accusé d'avoir eu un geste inapproprié par le passé. La justice cantonale avait classé l'affaire et il avait repris ses fonctions il y a trois mois. La Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ) avait regretté ce retour, y voyant une atteinte à la crédibilité des mesures prises contre les abus.

Quand LGBT et féminisme s'acharnent sur un faux coupable

Une affiche parisienne d'un côté, une publication Instagram de la RTS de l'autre: un certain militantisme est en train de se fourvoyer dans la désignation d'un unique coupable et bouc émissaire, l'homme blanc.

En Europe de l’Ouest, cela fait un bail que la cause LGBT n’est plus liée à la sexualité stricto sensu. Les relations entre personnes de même sexe ne font plus l’objet d’aucun interdit ni d’aucune poursuite d’Etat. Le «mariage pour tous» est institué partout pour ainsi dire, l’Italie reconnaissant pour sa part les «unions civiles» entre personnes de même sexe. L’homophobie demeure, mais l’Etat protège les homosexuels et lesbiennes. C’est un acquis majeur.