Un F-35 américain actuellement en opération en Iran. Image: AP U.S. Central Command

Le Conseil fédéral prend une grosse décision sur le F-35

Le gouvernement achètera moins d'avions de combat américains. Mais il demande au Parlement un crédit supplémentaire de 394 millions de francs.

Le Conseil fédéral n'achètera que 30 F-35 contre les 36 initialement prévus. Il demande au Parlement un crédit supplémentaire de 394 millions de francs afin d'utiliser totalement le volume de financement maximal autorisé.

Avec ce crédit additionnel, la Suisse doit pouvoir acheter 30 avions de combat F-35. Pour acquérir les six avions supplémentaires, un crédit de 1,1 milliard de francs serait nécessaire. Le gouvernement y renonce pour des motifs financiers, indique-t-il vendredi dans un communiqué.

Le peuple suisse a accepté en septembre 2020 un crédit de 6,035 milliards (TVA incluse), sur la base de l'indice national des prix à la consommation de janvier 2018. Indexé, le volume de financement maximal est de 6,429 milliards. Le crédit demandé par le Conseil fédéral comble la différence. (jzs/ats)