F-35

Le Conseil fédéral prend une grosse décision sur le F-35

This image from video provided by U.S. Central Command shows an F-35 being launched from an aircraft carrier in support of Operation Epic Fury on Saturday, Feb. 28, 2026. (U.S. Central Command via AP)
Un F-35 américain actuellement en opération en Iran.Image: AP U.S. Central Command

Le gouvernement achètera moins d'avions de combat américains. Mais il demande au Parlement un crédit supplémentaire de 394 millions de francs.
06.03.2026, 14:0006.03.2026, 15:08

Le Conseil fédéral n'achètera que 30 F-35 contre les 36 initialement prévus. Il demande au Parlement un crédit supplémentaire de 394 millions de francs afin d'utiliser totalement le volume de financement maximal autorisé.

Avec ce crédit additionnel, la Suisse doit pouvoir acheter 30 avions de combat F-35. Pour acquérir les six avions supplémentaires, un crédit de 1,1 milliard de francs serait nécessaire. Le gouvernement y renonce pour des motifs financiers, indique-t-il vendredi dans un communiqué.

Les deux autres grosses infos du jour sur l'armée 👇

Le retard des Patriot américains force la Suisse à revoir ses plans
Berne poursuit un projet controversé pour financer l'armée suisse

Le peuple suisse a accepté en septembre 2020 un crédit de 6,035 milliards (TVA incluse), sur la base de l'indice national des prix à la consommation de janvier 2018. Indexé, le volume de financement maximal est de 6,429 milliards. Le crédit demandé par le Conseil fédéral comble la différence. (jzs/ats)

La droite change d'avis sur le F-35, et ça étonne
