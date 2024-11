Une conductrice grièvement blessée sur l'A1 près de Nyon

Une automobiliste de 62 ans a été grièvement blessée mardi peu après 17 heures dans un accident sur l'autoroute A1 entre Nyon et Coppet (VD). Après avoir dévié sur sa droite, elle a terminé son embardée sur le toit en contrebas de l'autoroute.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la conductrice, une Suissesse domiciliée dans la région, circulait seule à bord de sa voiture, sur l'autoroute en direction de Coppet. Sous le pont reliant les villages d'Eysins et de Crassier, elle a dévié sur sa droite et heurté la glissière de sécurité. Elle a terminé sa course sur le toit, en dehors de la chaussée, plusieurs dizaines de mètres en contrebas.

Grièvement blessée, la conductrice a été prise en charge par le personnel médical du SMUR et d'une ambulance avec l'appui des pompiers pour la désincarcération. Elle a été hospitalisée au CHUV, son pronostic vital étant engagé.

La police cantonale a lancé un appel à témoin, relève-t-elle dans son communiqué publié mercredi. Le Ministère public a été informé. La procureure de service a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les circonstances exactes et les causes de cet accident. (sda/ats)