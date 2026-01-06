Cinq jours après l’incendie de Crans-Montana, la sidération et l’émotion restent immenses. Image: keystone

«Des commentaires haineux toucheront malheureusement les survivants»

Mafalda da Silva Baptista a subi des brûlures extrêmement graves quand elle était enfant. Dans notre entretien, elle adresse un message d'espoir aux victimes de l’incendie de Crans-Montana.

Reto Heimann Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Dans un message publié sur Instagram, vous avez exprimé votre soutien aux personnes brûlées de Crans-Montana et à leurs proches. Vous avez aussi dit qu’un chemin difficile les attend. Qu’est-ce qui rend ce parcours si éprouvant?

Mafalda da Silva Baptista: Il y a trois choses qui ont été particulièrement difficiles pour moi. D’abord, les douleurs inimaginables, les nombreuses opérations, la charge psychologique. Ensuite, la durée:

«Je suis restée presque une année à l’hôpital»

L'incertitude est aussi difficile à vivre. A un moment, les médecins m’ont dit que je ne pourrais plus jamais bouger les mains. Une autre fois, une opération s’est mal passée et un séjour de deux semaines à l’hôpital s’est transformé en trois mois.

«Ne pas savoir comment la vie va continuer, c’est ce qu’il y a de pire dans toute cette épreuve»

👉 Toute l'actualité sur Crans-Montana en direct, c'est par ici

Pire que la douleur?

C’est difficile de comparer, les deux sont terribles. Mais pour la douleur, je savais qu’elle finirait par passer. L’incertitude, en revanche, était toujours là.

En description de son message diffusé, on peut lire: «Crans-Montana. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées et à leurs familles. Un immense merci à tous les professionnels qui travaillent sans relâche.» Image: Instagram / _mafaldabaptista_

Combien de temps a-t-il fallu pour que les douleurs diminuent?

La première phase, après mon réveil du coma artificiel, a été la pire.

«Durant les cinq premiers mois, il y avait presque chaque jour des changements de pansements, souvent sous anesthésie, parfois sans. C’était extrêmement douloureux. Tant que j’ai dû subir des opérations, la douleur était présente.»

Juste après les brûlures, vous êtes restée deux semaines dans un coma artificiel. Quels souvenirs en gardez-vous?

Je me souviens de tout, je percevais tout ce qui se passait autour de moi. C’est précisément pour cela qu’il est si important, même si c’est très difficile, que les proches restent positifs durant cette phase. Qu’ils encouragent.

«Ce qui m’a maintenue en vie, c’est ma mère, qui m’a toujours donné de la force» Mafalda da Silva Baptista

Portrait Mafalda da Silva Baptista (25 ans) a 7 ans lorsqu’une explosion de gaz se produit dans la maison de vacances de sa famille, au Portugal. Mafalda et son frère sont gravement brûlés. Elle reste ensuite deux semaines dans un coma artificiel et passe plusieurs mois à l’hôpital. Les médecins ne lui donnent aucune chance de survie.



Mais Mafalda s’est battue pour revenir à la vie. Au début, elle était placée sous anesthésie un jour sur deux; au total, Mafalda a été opérée 30 fois. Elle est aujourd'hui assistante en soins et santé communautaire de formation et a publié l’an dernier un livre («Même avec des cicatrices, je peux rire»). Mafalda est ambassadrice de l’initiative Hautstigma, qui soutient les enfants présentant des particularités cutanées.

image: dr

Qu’est-ce qui vous a redonné de l’espoir à votre réveil?

Ma psychologue a énormément contribué à faire renaître l’espoir en moi. A cela s’ajoute le fait que j’ai une famille très positive, qui m’a toujours fait comprendre: quoi qu’il arrive, nous sommes là pour toi. Mon frère a lui aussi des cicatrices de brûlures. Elles sont moins importantes que les miennes, mais je savais qu’il comprenait ce que je traversais.

«Je n’étais pas seule. Et c’est précisément ce point qui me tient tant à cœur, au vu de la catastrophe de Crans-Montana»

C'est-à-dire?

Tout le monde n'a pas, comme moi, quelqu’un qui a vécu la même chose. C’est pour cela que je souhaite soutenir ces personnes en racontant mon histoire.

«Je m’expose publiquement pour que les personnes concernées sachent qu’il existe des gens prêts à aider si elles en ont besoin.»

Chaque histoire est individuelle, je ne peux pas comparer la mienne à celle des autres.

«Mais je veux que les personnes brûlées et leurs proches sachent: il y a de l’espoir»

Comment les proches peuvent-ils soutenir une personne brûlée sur le chemin du retour à la vie quotidienne?

Ce qui m’a le plus aidée, c’est d’être traitée comme une personne normale et non comme une victime de brûlures. Je n’avais pas besoin de conseils ni de quelqu’un pour me dire que tout irait bien.

«Ce qui comptait davantage, c’était d’avoir des personnes capables d’être simplement là pour moi, parfois en silence. Et de me faire comprendre: si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là.»

C’était, et c’est encore, ce qu’il y a de plus précieux pour moi.

Beaucoup de gens se demandent comment se comporter avec des personnes ayant des cicatrices de brûlures visibles. Faut-il en parler? Et si oui, comment?

Là aussi, je ne peux parler que de ma propre expérience. Pour moi, le plus difficile a toujours été les regards insistants. Je préfère qu'on vienne directement vers moi et qu'on me demande, avec politesse et empathie, ce qui s’est passé.

Vous avez décidé de raconter votre histoire publiquement. Quelles réactions avez-vous reçues?

Malheureusement, il y a toujours des personnes sur les réseaux sociaux qui m’accusent de faire cela uniquement pour de l'attention. Cela ne me touche plus, parce que je sais ce qui me motive. Mais je sais aussi que cela peut être très blessant pour des personnes qui sont encore au début de leur parcours.

«Des commentaires haineux toucheront malheureusement aussi les survivants de Crans-Montana qui rendront leur histoire publique. J’en suis déjà désolée pour eux.»

Avez-vous encore peur du feu aujourd’hui?

J’ai longtemps eu peur, mais, grâce à la psychothérapie et à l’hypnose, j’ai réussi à la surmonter.

«Aujourd’hui, je vis sans peurs»

Sauf quand je suis au Portugal, où l’explosion a eu lieu, et que je sens une odeur de brûlé; là, toutes mes alarmes se déclenchent. Mon odorat est devenu très sensible.

Vous vous décrivez comme une femme sûre de vous. Qu’est-ce qui vous a aidée à développer cette assurance?

Il y a derrière cela des années de travail, durant lesquelles je me suis beaucoup penchée sur moi-même. J’ai dû me confronter très tôt à des thèmes qui touchent les autres bien plus tard. Cela m’a aidée.

«Mon entourage a aussi joué un rôle essentiel. Il m’a dit que j’avais une aura tellement positive qu’on ne voyait même plus mes cicatrices. Cela m’a énormément renforcée.»



