Une gravière d'Holcim visée par des activistes à Bière

Commentaire

Neymar, l'enfant gâté qui choisit ses matches et ses combats

Capricieux et immature, plus assidu sur console et au poker que sur les terrains de Ligue 1, le joueur le plus cher du PSG joue selon ses règles et en fonction de ses objectifs.

On avait un peu peur que Neymar passe une très mauvaise nuit samedi, après le duel au sommet du championnat contre Lille. Très attendu pour son retour au jeu, le Brésilien a complètement raté son match, il a été expulsé pour un mauvais geste envers un adversaire et son équipe a perdu (1-0). Il aurait eu toutes les raisons de s'en vouloir, d'annuler tous ses rendez-vous et de ruminer sa colère au fond de son sweat à capuche, au lieu de quoi il s'est inscrit à un tournoi de poker en ligne.

Jouer …