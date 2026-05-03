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Plus de deux tonnes de déchets récoltées dans le Léman

Plus de deux tonnes de déchets récoltées dans le Léman

Des plongeurs sortent un velo de l&#039;eau lors la journee du grand nettoyage du Lac Leman et de ses rives lors de la 10 eme edition de &quot;Net&#039;Leman&quot; ce dimanche 4 octobre 2020 a Montreu ...
Il s'agissait de la 13e édition de l'opération de nettoyage annuelle du Léman (photo d'archive).Image: KEYSTONE
Le grand nettoyage de printemps du Léman a permis de ramasser 2,5 tonnes de déchets sur dix sites partout autour du lac.
03.05.2026, 18:3703.05.2026, 18:37

Net’Léman, le grand nettoyage de printemps du lac, a permis de ramasser 2592 kilos de déchets ce week-end. Plus d'un millier de bénévoles, dont 300 en plongée et apnée, ont participé à cette 13e édition. L'événement a eu lieu simultanément sur dix sites tout autour du Léman, de Cologny (GE) à Vevey (VD) en passant par Nyon, Morges, Rolle (VD) ou encore Evian (F).

Si le volume total diminue, l'Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL), organisatrice de la manifestation, souligne la présence marquée de déchets plastiques et d'objets du quotidien, «particulièrement problématiques pour l'écosystème». En tout, 424 kilogrammes de plastiques ont été récupérés et 41 kilogrammes de PET.

Toujours beaucoup de cigarettes

L'association relève également la concentration très importante de conton-tiges, notamment aux Grangettes (VD), où 890 des 1088 bâtonnets ont été récoltés. Cela montre que les gens les jettent dans les WC.

Un total de 88 cigarettes électroniques, jetables et rechargeables, ont été retrouvées sur plusieurs sites. Les cigarettes classiques ne sont pas en reste avec 36 600 mégots récoltés.

Parmi les autres déchets ramassés lors de cette édition figurent notamment 150 briquets, 44 pneus, 10 bouteilles de protoxyde d'azote, 7 trottinettes, un drone, un ordinateur, une échelle, une batterie de voiture, une porte de bateau et une ancre. (btr/ats)

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