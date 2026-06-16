assez ensoleillé26°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Vaud veut pouvoir virer ses conseillers d'Etat

KEYPIX - De gauche a droite, les conseillers d&#039;Etat vaudois, Frederic Borloz, Isabelle Moret, Christelle Luisier Brodard, Vassilis Venizelos, Roger Nordmann, Nuria Gorrite, Valerie Dittli, posent ...
De gauche à droite: les conseillers d'Etat vaudois, Frédéric Borloz, Isabelle Moret, Christelle Luisier Brodard, Vassilis Venizelos, Roger Nordmann, Nuria Gorrite et Valérie DittliImage: KEYSTONE

Vaud veut pouvoir virer ses conseillers d'Etat

Le Grand Conseil vaudois veut être en mesure de destituer les membres de l'exécutif cantonal. Une motion a été acceptée en ce sens.
16.06.2026, 13:5416.06.2026, 13:54

Un membre du Conseil d'Etat vaudois devrait pouvoir être suspendu voire destitué en cas de situation très problématique. Le Grand Conseil a accepté le principe d'un tel mécanisme, dont l'application doit désormais être précisée.

Auteur de cette motion, soutenue à une large majorité mardi, Yannick Maury a évoqué «un outil essentiel» pour éviter un grave dysfonctionnement au sommet de l'Etat. Un ministre ne doit pas avoir le sentiment d'être «intouchable» durant son mandat, a ajouté le député écologiste.

Vaud a un salaire minimum

Selon lui, un tel mécanisme ne serait appliqué que pour des cas exceptionnels, et «on n'espère même jamais». Cet outil aurait alors au moins un effet «préventif», contraignant les membres de l'exécutif à faire «encore davantage attention à leur comportement», a-t-il ajouté.

Yannick Maury a relevé que cet instrument n'avait «rien de révolutionnaire», d'autres cantons l'ayant déjà adopté comme Genève, le Jura ou le Tessin. Il a aussi rappelé qu'il était déjà possible de suspendre des Municipaux dans les communes du canton, comme cela a été le cas ces dernières années à Perroy, Prilly, Nyon ou Vevey.

Un risque de «politisation» dénoncé

Cette motion a reçu un accueil positif d'élus de tous bords politiques. Ils ont toutefois été plusieurs à relever que des «cautèles strictes» devraient être appliquées.

Dans leur texte, les motionnaires imaginent déjà certaines de ces cautèles: une procédure pourrait être lancée «uniquement pour des motifs pénaux» en lien avec la fonction, puis confirmée par une majorité des trois quarts du Grand Conseil et, finalement, soutenue en votation populaire.

«On attend Roger!»: comment Nordmann a gagné ce dimanche

Parmi les voix discordantes, plusieurs députés ont mis en garde contre un risque de «politisation», à savoir qu'une telle procédure ne devrait pas être utilisée à des fins de chantage politique. Certains ont aussi souligné que la suspension et la destitution devraient aussi pouvoir s'appliquer aux membres du Grand Conseil, pas seulement à ceux de l'exécutif.

Ministre en charge des institutions, Nuria Gorrite a indiqué que le Conseil d'Etat n'était «pas opposé à réfléchir à cette question», mais que les réponses n'étaient «pas aisées».

Nuria Gorrite, conseillere d&#039;Etat du Canton de Vaud parle devant la premiere rame du tramway des des Transports publics de la region lausannoise (TL) quelques mois avant la mise en exploitation d ...
Nuria GorriteKeystone

Outre les dangers «d'instrumentalisation politique», elle a évoqué la question de «l'objectivation des motifs». Autrement dit: comment définir «un motif grave» qui nécessiterait l'ouverture d'une procédure. Elle a aussi mentionné «une temporalité pas évidente», la longueur des procédures potentielles risquant de dépasser celle de la législature.

Pas de lien avec Valérie Dittli

Au vote, la motion a été soutenue par 104 députés, contre 17 refus et 20 abstentions. Elle est désormais renvoyée à une commission, laquelle sera chargée de sa mise en oeuvre.

A noter finalement que cette motion n'est pas liée aux affaires Dittli qui, depuis plusieurs mois, ébranlent le Conseil d'Etat. «Tout au plus ces affaires ne font qu'appuyer le besoin, pour le bon fonctionnement de l'Etat, de disposer des outils adaptés», précise le texte. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
2
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
2
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
Qui est ce jeune rappeur vaudois, A6el, qui cartonne?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Rima Hassan poursuit son offensive politique depuis Berne
L’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a rencontré des parlementaires suisses engagés en faveur de la cause palestinienne.
L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a rencontré lundi à Berne des parlementaires membres du groupe d'amitié Suisse-Palestine. Elle a dit ressortir «très enrichie» des échanges tenus au sein du Palais fédéral.
L’article