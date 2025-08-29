Le jeune Marvin, 17 ans, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dernier au terme d'une course-poursuite avec la police lausannoise. Keystone

Voici pourquoi la police aurait poursuivi Marvin

Deux personnes venaient d'être agressées à Lausanne lorsqu'une patrouille a croisé la route du jeune homme à scooter. Il aurait alors pris la fuite. Les policiers n'auraient découvert qu'après l'accident que l'engin était volé.

Après la mort du jeune Marvin dimanche dernier lors d'une course-poursuite à scooter avec la police lausannoise, les rumeurs allaient bon train sur les réseaux sociaux quant aux circonstances du drame. De quoi pousser, moins de trois jours après les faits et suite à deux nuits d'émeutes, le Ministère public vaudois à une «communication inédite» pour «couper court aux rumeurs».

Alors que les témoignages recueillis permettent de retenir davantage la thèse d'une perte de maîtrise que celle d'une collision avec la patrouille, Blick donne plus de détails sur les raisons qui ont poussé les policiers à prendre en chasse l'adolescent.

A «vive allure»

Auprès du média romand, le procureur général Eric Kaltenrieder explique que les agents venaient d'être informés d'un «brigandage» survenu dans le quartier de Chauderon lorsqu'ils ont croisé la route de Marvin.

Contacté par CH Media (dont watson fait partie), un porte-parole du ministère public vaudois explique qu'une patrouille de la police municipale de Lausanne est intervenue à 3h45 à la suite d’un vol avec agression. Les faits se sont produits tout près du quartier où Marvin circulait à ce moment-là avec son scooter.



«Deux hommes [...] ont été détroussés par trois inconnus, lesquels ont blessé à l’arme blanche une de leurs victimes» Eric Kaltenrieder pour Blick

Le jeune scootériste aurait alors «pris la fuite à la vue des agents», précise à Blick le magistrat. Roulant à «vive allure» et portant un casque, il aurait ainsi été considéré comme un potentiel suspect par les policiers.

Interrogé par CH Media, le ministère public vaudois précise qu’il n’existe aucun indice liant Marvin au vol. Une enquête pénale distincte est en cours à ce sujet.

Nouvel éclaircissement

Dans le communiqué qui a suivi le drame dimanche, la police vaudoise indiquait que dans sa fuite, le jeune homme roulait en sens interdit au guidon d'un scooter volé. Les forces de l'ordre ont depuis rectifié le premier point, précisant que Marvin ne circulait en réalité pas à contre-sens et admettant avoir commis une «erreur».

Quant au vol de l'engin, Blick amène à ce sujet un nouvel éclaircissement. Un porte-parole du Ministère public révèle en effet au média que les agents «ne savaient pas qu'il s'agissait d'un scooter volé».

«C'est un élément dont ils n'ont eu connaissance qu'après l'accident» Un porte-parole à Blick

A l'heure actuelle, on ne sait toutefois pas qui est l'auteur de ce vol ni comment Marvin s'est retrouvé en possession de l'engin. (jzs/kä)