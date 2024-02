Ce que l'on sait de l'assaillant du train vaudois

Le profil du preneur d'otage du train arrêté en pleine campagne vaudoise, jeudi soir, se précise. Cet Iranien de 32 ans était entré en Europe via la Grèce. Selon la police, le lien avec le terrorisme est pour l'heure à écarter.

Plus de «Suisse»

Un homme en simple t-shirt, agité, qui s'explique dans un anglais approximatif et évoque pêle-même l'Angleterre, la Suisse, l'Ukraine et le fait d'être fou. Il s'agit bien du forcené qui a pris en otage un train entre Yverdon-les-Bains et Sainte-Croix, jeudi soir. Armé d'une hache, il a pris 15 usagers en otage. Après l'échec des négociations, la police a lancé l'assaut et l'a abattu.

Vidéo: watson

Selon des otages, dont le témoignage a été recueilli par 24 heures, l'homme est un ancien soldat iranien qui a fui son pays. Il serait également passé par... l'Ukraine. L'homme désirait quitter la Suisse et se rendre à Londres, mais surtout pas retourner en Ukraine.

Et que voulait-il? La police admet ainsi à demi-mot que l'homme avait des revendications, sans toutefois les préciser. Selon les informations des journaux de Tamedia, l'assaillant désirait que sa compagne le rejoigne. Celle-ci était domiciliée dans le canton de Neuchâtel.

Pour y voir plus clair sur l'assaut de la police 👇 Interview «L'assaut dans un train, c'est la pire des situations»: un ex-flic d'élite explique

Requérent d'asile à Genève

L'homme est arrivé en Europe via la Grèce en 2022, avant de passer par la Suisse. Selon la RTS, il a ensuite été enregistré au centre fédéral de Boudry, dans le canton de Neuchâtel. En novembre 2022, il est attribué au canton de Genève. Le parcours de l'individu est alors «peu clair» et il disparaît plusieurs fois. Des avis de disparition sont émis.

En 2023, il réapparaît sur les radars. Sa présence irrégulière «a été signalée» au Royaume-Uni. Il est alors renvoyé en Suisse, à Genève. Selon la Tribune de Genève, via le Secrétariat d'Etat aux migrations, l'homme est traité «par un des centres d’accueil de l’Hospice général, à Palexpo».

C'est là qu'il était enregistré depuis quelques mois. Le canton de Neuchâtel a infirmé le fait qu'il était «attribué» à ses services. Il était toujours en demande d'attente de décision sur sa procédure d'asile jeudi soir.

Suicidaire, mais pas radicalisé

La piste terroriste n'est pas privilégiée, explique la police.

«Aucun élément ne nous oriente vers un acte terroriste. Ni terroriste, ni djihadiste» Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police vaudoise keystone-ats

Selon la RTS, les services de sécurité suisse considéraient que l'homme n'était pas radicalisé et n'avait pas d'antécédents d'actes violents. Toutefois, il aurait commis de petits délits, tels que des vols et a été retrouvé ivre sur la voie publique.

De plus, des signalements de «risques suicidaires» avaient été émis lors de son passage en Suisse.

(acu)