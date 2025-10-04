pluie modérée15°
Les maçons vaudois annoncent une grève de 2 jours

Les syndicats Unia, Syna et interprofessionnels de travailleurs (SIT) demandent de r
Les maçons vaudois annoncent une grève de 2 jours

Critiques envers les mesures proposées par la Société suisse des entrepreneurs, les travailleurs vaudois du bâtiment ont décidé de débrailler début novembre.
04.10.2025, 18:3204.10.2025, 18:32

Dans le canton de Vaud, 900 maçons ont voté en faveur d'une grève de deux jours les 3 et 4 novembre prochains. Ils dénoncent le «blocage» des négociations pour le renouvellement de la Convention nationale du secteur principal de la construction.

Les travailleurs du bâtiment manifestent à Lausanne et Zurich

Réunis à Lausanne vendredi soir, les maçons critiquent la volonté de la Société suisse des entrepreneurs (SSE) de «totalement démanteler leurs conditions de travail», indique samedi le syndicat Unia dans un communiqué.

Ils jugent «inacceptables» les propositions de la délégation patronale, qui incluraient par exemple la semaine de travail de 50 heures, sans possibilité de calculer le temps des déplacements sur un chantier, la flexibilisation de 400 heures du temps de travail, ou le travail généralisé du samedi sans supplément.

«Aucun humain n'est venu ici»: Avec ceux qui percent le Gothard

«Avec ses propositions, la SSE marche sur la tête et va aggraver la situation de pénurie de main-d'oeuvre», dénonce Pietro Carobbio, responsable de la construction chez Unia Vaud. Le secteur de la construction est en effet confronté à un profond manque de personnel.

Par leur mobilisation, les maçons vaudois demandent à l'inverse des journées de travail moins longues, la fin du temps de déplacement non payé, une pause payée et une augmentation de salaire décente pour tous. (ats)

