La parade navale de la CGN fait son retour à Nyon

Après une année d'absence, la traditionnelle parade navale de la CGN a attiré plus de 8000 spectateurs dimanche à Nyon.

Plus de «Suisse»

Quatre bateaux Belle Epoque et un invité inédit ont animé le spectacle sur le Léman. Keystone

Plus de 8000 personnes se sont rassemblées dimanche sur les quais de Nyon pour assister à la traditionnelle parade navale de la CGN. L'événement faisait son retour après une année d'absence en raison de l'indisponibilité de plusieurs navires.

Quatre bateaux Belle Epoque, – le «Montreux» (1904), l’«Italie» (1908), le «Savoie» (1914) et le «Rhône» (1927) – ont assuré le spectacle. Pour la première fois depuis la création de la manifestation en 1995, ils étaient accompagnés d'un «invité inédit», le Naviexpress «Thonon-les-Bains», qui assure habituellement la traversée Suisse-France, a relevé la CGN dimanche dans son communiqué de bilan. Quelque 1350 passagers avaient pu trouver une place à bord de ces embarcations.

Deux autres nouveautés ont marqué l'édition 2026. Le bateau «Lausanne» a fait office de tribune flottante, permettant au public d'admirer le spectacle également depuis le lac, tandis qu'une «petite parade» composée de sept bateaux privés de l'époque s'est déroulée au large avant le début de l'événement à l'initiative du Musée du Léman à Nyon, a précisé à Keystone-ATS Romuald Micheloud, responsable de l'événement pour la CGN.

Ballet aquatique

Les parades navales consistent en une chorégraphie aquatique de 45 minutes en général, puis le spectacle se poursuit aux abords des quais avec un deuxième tableau du ballet aquatique. En tout, la parade dure souvent une heure trente et se termine par le concert des coups de sirène des bateaux ayant défilé.

La chorégraphie de la parade 2026 a été imaginée par le 1er Capitaine Alex Beauval, aux commandes du bateau «Thonon-les-Bains». Lors de la prochaine édition en 2027, la parade navale célébrera un «anniversaire inédit», annonce la CGN sans en dire plus.

La dernière parade avait eu lieu en 2024 au large de Vevey et de La Tour-de-Peilz (VD). Pas moins de 10'000 personnes étaient venues admirer le spectacle offert par cinq bateaux Belle Epoque. Les trois dernières parades avec sept navires remontent à 2023, 2022 et 2017. En 2018, la Parade navale s'était tenue pour la première fois en France, à Evian, accueillant plus de 10'000 personnes également. (dal/ats)