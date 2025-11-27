Le collège gouvernemental vaudois: Vassilis Venizelos, Isabelle Moret, Rebecca Ruiz, Christelle Luisier Brodard, Nuria Gorrite, Frédéric Borloz et Valérie Dittli. Image: vd.ch

Le Conseil d'Etat vaudois a choisi ses vins et fromage

Le gouvernement vaudois a sélectionné les produits qui seront servis lors des manifestations officielles en 2026.

Plus de «Suisse»

Le Conseil d'Etat vaudois a choisi ses vins et son fromage d'honneur pour 2026. Pour le blanc, il a sélectionné L'Ovaille 1er Grand cru (Yvorne) de la maison Hammel à Rolle, AOC Chablais, millésime 2024. Et pour le rouge, il a désigné le Gamay Confidentiel du Château de Valeyres, Côtes de l'Orbe AOC, millésime 2023.

Pour accompagner ces crus, le gouvernement a aussi annoncé jeudi le nom de son fromage d'excellence, à savoir le gruyère AOP de la Fromagerie Gourmande à Montricher. Ces trois produits seront servis aux hôtes du Conseil d'Etat lors de manifestations officielles l'an prochain.

Le Conseil d'Etat a fait son choix après avoir dégusté à l'aveugle deux vins blancs et deux vins rouges, ainsi que quatre gruyère AOP présélectionnés parmi plusieurs échantillons de chaque. C'est la deuxième fois que L'Ovaille est honoré par le Conseil d'Etat, pareil pour la fromagerie. (jzs/ats)