Le Conseil d'Etat vaudois a choisi ses vins et fromage

Le Conseil d&#039;état vaudois (2025)
Le collège gouvernemental vaudois: Vassilis Venizelos, Isabelle Moret, Rebecca Ruiz, Christelle Luisier Brodard, Nuria Gorrite, Frédéric Borloz et Valérie Dittli. Image: vd.ch

Le gouvernement vaudois a sélectionné les produits qui seront servis lors des manifestations officielles en 2026.
27.11.2025, 17:1627.11.2025, 17:16

Le Conseil d'Etat vaudois a choisi ses vins et son fromage d'honneur pour 2026. Pour le blanc, il a sélectionné L'Ovaille 1er Grand cru (Yvorne) de la maison Hammel à Rolle, AOC Chablais, millésime 2024. Et pour le rouge, il a désigné le Gamay Confidentiel du Château de Valeyres, Côtes de l'Orbe AOC, millésime 2023.

Pour accompagner ces crus, le gouvernement a aussi annoncé jeudi le nom de son fromage d'excellence, à savoir le gruyère AOP de la Fromagerie Gourmande à Montricher. Ces trois produits seront servis aux hôtes du Conseil d'Etat lors de manifestations officielles l'an prochain.

Rebecca Ruiz annonce sa démission du Conseil d’Etat vaudois

Le Conseil d'Etat a fait son choix après avoir dégusté à l'aveugle deux vins blancs et deux vins rouges, ainsi que quatre gruyère AOP présélectionnés parmi plusieurs échantillons de chaque. C'est la deuxième fois que L'Ovaille est honoré par le Conseil d'Etat, pareil pour la fromagerie. (jzs/ats)

Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
D'où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
