en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Vaud: cette mendiante avait frappé un bébé dans un train CFF

Le Palais de Justice de Montbenon, Tribunal correctionnel vaudois, photographie avec une statue de Guillaume Tell ce lundi 2 decembre 2019 a Lausanne. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)
Le palais de justice de Montbenon, à Lausanne (image d'archives).Image: KEYSTONE

Cette mendiante jugée après avoir semé le chaos en Suisse romande

Agressions à la seringue usagée et nourrisson frappé: une Romande a comparu cette semaine à Lausanne pour de nombreuses agressions. Elle fait l'objet d'une quinzaine de plaintes.
10.04.2026, 10:0810.04.2026, 10:08

Mendiante et toxicomane, une Suissesse a comparu mercredi devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour un impressionnant palmarès d'agressions, relate 24 Heures.

Parmi celles-ci, on compte notamment celle d'un bébé, frappé au ventre dans un train entre Etoy et Saint-Prex. Au préalable, elle avait réclamé de la nourriture à sa jeune mère, avant de se servir de biscuits dans son sac et de réclamer du lait maternel.

«Ils se menaçaient avec des couteaux»: ces Lausannois sont à bout

Selon 24 Heures, l'acte d'accusation mentionne également l'agression d'une femme à Lausanne, laquelle s'était vue crachée au visage, tabassée et saisie par les cheveux pour avoir reproché à un passant d'avoir donné l'aumône. L'accusée avait, en outre, mordu et frappé un homme dans le métro et attaqué plusieurs personnes qui avaient refusé de lui donner de l'argent, parfois avec une seringue usagée.

De graves troubles mentaux

Agée d'une cinquantaine d'années, la Suissesse est visée par une quinzaine de plaignants. Elle est poursuivie pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété, injures, violation de domicile, incendie de sa cellule par négligence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiant, rapporte le quotidien vaudois.

Mercredi, l'accusée a nié les faits et tenu de «surprenantes» déclarations. Selon 24 Heures, une expertise psychiatrique a conclu à de graves troubles mentaux et à un risque de récidive très élevé. Elle a été déclarée totalement irresponsable.

Les villes suisses se préparent à l'arrivée d'une drogue redoutable

Des mesures thérapeutiques institutionnelles ont été requises. D'après le journal, le jugement sera rendu dans un second temps. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Menaces contre les élus: les réponses des cantons romands
Menaces contre les élus: les réponses des cantons romands
de Sven Papaux
«Les adeptes du néo-chamanisme en Suisse ont un profil particulier»
2
«Les adeptes du néo-chamanisme en Suisse ont un profil particulier»
de Alberto Silini
Voici où le kérosène manque déjà et comment la Suisse se prépare
Voici où le kérosène manque déjà et comment la Suisse se prépare
de Benjamin Weinmann
On sait quand le beau temps va s’arrêter en Suisse
On sait quand le beau temps va s’arrêter en Suisse
de Alyssa Garcia
Thèmes
Drogue: à Lausanne, la Riponne est une «zone de non-droit»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Drogue: Beat Jans veut s'inspirer de la Belgique
Le conseiller fédéral était en visite à Anvers pour parler lutte contre le crime organisé. Une adhésion de la Suisse à l'alliance portuaire de l'UE est étudiée.
Le conseiller fédéral Beat Jans souhaite renforcer la lutte contre le crime organisé en Suisse. À cette fin, il a eu des échanges avec les autorités belges lors d'un voyage de deux jours. La visite du port d'Anvers et la lutte contre la criminalité liée à la drogue ont constitué l'un des points forts de cette visite.
L’article