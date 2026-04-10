Le palais de justice de Montbenon, à Lausanne (image d'archives). Image: KEYSTONE

Cette mendiante jugée après avoir semé le chaos en Suisse romande

Agressions à la seringue usagée et nourrisson frappé: une Romande a comparu cette semaine à Lausanne pour de nombreuses agressions. Elle fait l'objet d'une quinzaine de plaintes.

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Mendiante et toxicomane, une Suissesse a comparu mercredi devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour un impressionnant palmarès d'agressions, relate 24 Heures.

Parmi celles-ci, on compte notamment celle d'un bébé, frappé au ventre dans un train entre Etoy et Saint-Prex. Au préalable, elle avait réclamé de la nourriture à sa jeune mère, avant de se servir de biscuits dans son sac et de réclamer du lait maternel.

Selon 24 Heures, l'acte d'accusation mentionne également l'agression d'une femme à Lausanne, laquelle s'était vue crachée au visage, tabassée et saisie par les cheveux pour avoir reproché à un passant d'avoir donné l'aumône. L'accusée avait, en outre, mordu et frappé un homme dans le métro et attaqué plusieurs personnes qui avaient refusé de lui donner de l'argent, parfois avec une seringue usagée.

De graves troubles mentaux

Agée d'une cinquantaine d'années, la Suissesse est visée par une quinzaine de plaignants. Elle est poursuivie pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété, injures, violation de domicile, incendie de sa cellule par négligence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiant, rapporte le quotidien vaudois.

Mercredi, l'accusée a nié les faits et tenu de «surprenantes» déclarations. Selon 24 Heures, une expertise psychiatrique a conclu à de graves troubles mentaux et à un risque de récidive très élevé. Elle a été déclarée totalement irresponsable.

Des mesures thérapeutiques institutionnelles ont été requises. D'après le journal, le jugement sera rendu dans un second temps. (jzs)